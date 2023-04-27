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Российские военные уничтожили в ДНР две украинские РЛС
Российские военные уничтожили в ДНР две украинские РЛС - РИА Новости, 27.04.2023
Российские военные уничтожили в ДНР две украинские РЛС
Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей, сообщило в четверг в сводке... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:28
2023-04-27T14:28
2023-04-27T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей, сообщило в четверг в сводке министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Камышеваха Донецкой народной республики уничтожены две украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили в ДНР две украинские РЛС
Минобороны России сообщило об уничтожении в ДНР двух украинских РЛС П-18 и СТ-68