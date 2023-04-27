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Российские военные уничтожили в ДНР две украинские РЛС

Российские военные уничтожили в ДНР две украинские РЛС - РИА Новости, 27.04.2023

Российские военные уничтожили в ДНР две украинские РЛС

Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей, сообщило в четверг в сводке... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:28

2023-04-27T14:28

2023-04-27T14:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей, сообщило в четверг в сводке министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Камышеваха Донецкой народной республики уничтожены две украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68", - говорится в сводке военного ведомства.

россия

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф