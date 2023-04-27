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В Кировской области отремонтируют вчетверо больше домов в 2023 году - РИА Новости, 27.04.2023
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Кировская область
Кировская область
 
17:35 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/remont-1868225003.html
В Кировской области отремонтируют вчетверо больше домов в 2023 году
В Кировской области отремонтируют вчетверо больше домов в 2023 году - РИА Новости, 27.04.2023
В Кировской области отремонтируют вчетверо больше домов в 2023 году
Около 600 домов планируют отремонтировать в 2023 году в Кировской области, что в 4 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:35
2023-04-27T17:35
кировская область
кировская область
киров
александр соколов (глава кировской области)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Около 600 домов планируют отремонтировать в 2023 году в Кировской области, что в 4 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства региона. Фонд капитального ремонта Кировской области завершил работу по заключению контрактов на 2023 год. "Губернатор Кировской области Александр Соколов поставил задачу полностью реорганизовать работу Фонда капитального ремонта в регионе, кардинально повысить темпы работ. И если в прошлом, 2022 году, Фондом были заключены договоры на проведение капремонта в 150 домах, то в текущем году предстоит отремонтировать 597 домов", - говорится в сообщении. Как отметил руководитель регионального Фонда капремонта Лаврентий Ситников, количество заключенных контрактов удалось увеличить в четыре раза. Многие из этих работ запланированы в рамках подготовки к 650-летию Кирова, которое будет отмечаться в 2024 году. "Новые контракты на проведение работ рассчитаны на весь объем средств, которые размещаются на счетах фонда. Таким образом, в этом году все средства фонда, а это около 2 миллиардов рублей, будут направлены на капремонт домов Кировской области", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что на многих домах работы уже начались. В основном это ремонт фасадов, фундаментов, подвалов и кровель. Для того, чтобы Фонд капитального ремонта мог существенно увеличить объемы работ, в Фонд были приняты специалисты, отвечающие за проектную и сметную документацию, за контроль и приемку работ. Кроме того, министерство энергетики и ЖКХ Кировской области ведет работу по увеличению реестра добросовестных подрядчиков и привлечению новых подрядных организаций, в том числе и из соседних регионов. А те организации, которые нарушили требования договора по выполнению капремонта, исключаются из реестра.
https://ria.ru/20230412/kirov-1864919094.html
https://ria.ru/20230424/remont-1867393741.html
https://ria.ru/20230422/most-1867129416.html
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кировская область, киров, александр соколов (глава кировской области), россия
Кировская область, Кировская область, Киров, Александр Соколов (глава Кировской области), Россия

В Кировской области отремонтируют вчетверо больше домов в 2023 году

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкРабочий во время ремонтных работ
Рабочий во время ремонтных работ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Рабочий во время ремонтных работ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Около 600 домов планируют отремонтировать в 2023 году в Кировской области, что в 4 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фонд капитального ремонта Кировской области завершил работу по заключению контрактов на 2023 год.
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"Губернатор Кировской области Александр Соколов поставил задачу полностью реорганизовать работу Фонда капитального ремонта в регионе, кардинально повысить темпы работ. И если в прошлом, 2022 году, Фондом были заключены договоры на проведение капремонта в 150 домах, то в текущем году предстоит отремонтировать 597 домов", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель регионального Фонда капремонта Лаврентий Ситников, количество заключенных контрактов удалось увеличить в четыре раза. Многие из этих работ запланированы в рамках подготовки к 650-летию Кирова, которое будет отмечаться в 2024 году. "Новые контракты на проведение работ рассчитаны на весь объем средств, которые размещаются на счетах фонда. Таким образом, в этом году все средства фонда, а это около 2 миллиардов рублей, будут направлены на капремонт домов Кировской области", - отмечается в сообщении.
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Подчеркивается, что на многих домах работы уже начались. В основном это ремонт фасадов, фундаментов, подвалов и кровель.
Для того, чтобы Фонд капитального ремонта мог существенно увеличить объемы работ, в Фонд были приняты специалисты, отвечающие за проектную и сметную документацию, за контроль и приемку работ. Кроме того, министерство энергетики и ЖКХ Кировской области ведет работу по увеличению реестра добросовестных подрядчиков и привлечению новых подрядных организаций, в том числе и из соседних регионов. А те организации, которые нарушили требования договора по выполнению капремонта, исключаются из реестра.
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