В Кировской области отремонтируют вчетверо больше домов в 2023 году
Рабочий во время ремонтных работ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Около 600 домов планируют отремонтировать в 2023 году в Кировской области, что в 4 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фонд капитального ремонта Кировской области завершил работу по заключению контрактов на 2023 год.
"Губернатор Кировской области Александр Соколов поставил задачу полностью реорганизовать работу Фонда капитального ремонта в регионе, кардинально повысить темпы работ. И если в прошлом, 2022 году, Фондом были заключены договоры на проведение капремонта в 150 домах, то в текущем году предстоит отремонтировать 597 домов", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель регионального Фонда капремонта Лаврентий Ситников, количество заключенных контрактов удалось увеличить в четыре раза. Многие из этих работ запланированы в рамках подготовки к 650-летию Кирова, которое будет отмечаться в 2024 году. "Новые контракты на проведение работ рассчитаны на весь объем средств, которые размещаются на счетах фонда. Таким образом, в этом году все средства фонда, а это около 2 миллиардов рублей, будут направлены на капремонт домов Кировской области", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что на многих домах работы уже начались. В основном это ремонт фасадов, фундаментов, подвалов и кровель.
Для того, чтобы Фонд капитального ремонта мог существенно увеличить объемы работ, в Фонд были приняты специалисты, отвечающие за проектную и сметную документацию, за контроль и приемку работ. Кроме того, министерство энергетики и ЖКХ Кировской области ведет работу по увеличению реестра добросовестных подрядчиков и привлечению новых подрядных организаций, в том числе и из соседних регионов. А те организации, которые нарушили требования договора по выполнению капремонта, исключаются из реестра.