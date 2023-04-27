https://ria.ru/20230427/ranenye-1868042177.html
Большинство раненых бойцов нужно возвращать в строй, заявил военный медик
Большинство раненых бойцов нужно возвращать в строй, заявил военный медик - РИА Новости, 27.04.2023
Большинство раненых бойцов нужно возвращать в строй, заявил военный медик
Раненным в зоне СВО бойцам необходимо оказывать качественную медицинскую помощь, чтобы большинство из них могло вернуться в строй и снова выполнять боевые... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:16
2023-04-27T10:16
2023-04-27T10:16
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Раненным в зоне СВО бойцам необходимо оказывать качественную медицинскую помощь, чтобы большинство из них могло вернуться в строй и снова выполнять боевые задачи на фронте, как это было во времена Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артём Катулин. "Известно, что Великую Отечественную войну выиграли раненые – 70% наших раненых бойцов было введено обратно в строй. К концу 1945 года в советской армии воевало 15 миллионов человек, то есть 70% - это очень внушительная цифра. Сейчас, мы, наверное, столько штыков выставить не сможем, но в любом случае у нас большое количество раненых, и возвращать их на фронт важно и нужно", - сказал он. Говоря об основных типах ранений, которые получают сегодня российские бойцы в зоне СВО, военный медик ответил, что 90% – это осколочные. "Прилетает по голове, шее, конечностям, огнестрельных ранений очень мало. Да, наши бойцы защищены броней, но при существующих калибрах наличие брони не является гарантией неуязвимости. Сегодня в основном речь идёт о калибрах начиная с 152, 155 мм, заканчивая "восьмидесятками" и так далее. У противника много артиллерии, всевозможных управляемых и неуправляемых боеприпасов и дронов", - рассказал собеседник агентства. Учебный центр тактической медицины концерна "Калашников" существует уже более 5 лет. Специалисты организации обучают служащих российских силовых структур и гражданских, в том числе журналистов, работающих в горячих точках, навыкам оказания первой помощи, а также готовят инструкторов по тактической медицине. Среди выпускников центра - известные военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный и Александр Сладков.
https://ria.ru/20230309/spasenie-1856778822.html
https://ria.ru/20230409/svo-1864019783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, здоровье - общество, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Большинство раненых бойцов нужно возвращать в строй, заявил военный медик
Военный медик Катулин: давать раненым бойцам возможность вернуться в строй важно и нужно
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Раненным в зоне СВО бойцам необходимо оказывать качественную медицинскую помощь, чтобы большинство из них могло вернуться в строй и снова выполнять боевые задачи на фронте, как это было во времена Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артём Катулин.
"Известно, что Великую Отечественную войну выиграли раненые – 70% наших раненых бойцов было введено обратно в строй. К концу 1945 года в советской армии воевало 15 миллионов человек, то есть 70% - это очень внушительная цифра. Сейчас, мы, наверное, столько штыков выставить не сможем, но в любом случае у нас большое количество раненых, и возвращать их на фронт важно и нужно", - сказал он.
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Говоря об основных типах ранений, которые получают сегодня российские бойцы в зоне СВО, военный медик ответил, что 90% – это осколочные. "Прилетает по голове, шее, конечностям, огнестрельных ранений очень мало. Да, наши бойцы защищены броней, но при существующих калибрах наличие брони не является гарантией неуязвимости. Сегодня в основном речь идёт о калибрах начиная с 152, 155 мм, заканчивая "восьмидесятками" и так далее. У противника много артиллерии, всевозможных управляемых и неуправляемых боеприпасов и дронов", - рассказал собеседник агентства.
Учебный центр тактической медицины концерна "Калашников" существует уже более 5 лет. Специалисты организации обучают служащих российских силовых структур и гражданских, в том числе журналистов, работающих в горячих точках, навыкам оказания первой помощи, а также готовят инструкторов по тактической медицине. Среди выпускников центра - известные военкоры Семен Пегов
, Евгений Поддубный
и Александр Сладков.
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