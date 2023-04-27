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В Японии нашли вероятный обломок китайской космической ракеты - РИА Новости, 27.04.2023
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09:35 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/rakate-1868033945.html
В Японии нашли вероятный обломок китайской космической ракеты
В Японии нашли вероятный обломок китайской космической ракеты - РИА Новости, 27.04.2023
В Японии нашли вероятный обломок китайской космической ракеты
Обломок, который с высокой долей вероятности принадлежит китайской космической ракете, был найден местными жителями на берегу японского острова Окиноэрабу в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:35
2023-04-27T09:35
китай
япония
тайвань
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ТОКИО, 27 апр - РИА Новости. Обломок, который с высокой долей вероятности принадлежит китайской космической ракете, был найден местными жителями на берегу японского острова Окиноэрабу в префектуре Кагосима, передает телеканал NHK. По данным СМИ, сообщение о находке поступило от местного жителя еще 20 апреля, однако известно об этом стало лишь сейчас. Размер обломка составляет примерно три метра в длину и два метра в ширину. Поверхность выкрашена в белый цвет и украшена узором в виде желтых звезд на красном фоне. Кроме того, на обломке можно увидеть словосочетание "вытяжное отверстие", написанное китайскими иероглифами. По мнению опрошенных телеканалом экспертов, прибитый к берегу обломок является частью обтекателя, располагавшегося в верхней части ракеты. Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) 16 апреля сообщила, что в 9.36 по местному времени (4.36 по мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая осуществила успешный запуск метеорологического спутника Fengyun-3 с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B". В свою очередь, управление по безопасности на море КНР выпустило уведомление о том, что в первой половине дня 16 апреля возможно падение ракетных обломков в акваторию Восточно-Китайского моря к северу от острова Тайвань. Отмечалось, что с 09.00 до 15.00 16 апреля запрещается доступ к данному району. Остров Окиноэрабу входит в группу островов Амами архипелага Нансэй в Тихом океане. Расстояние от острова до столицы Тайваня Тайбэя составляет примерно 500 километров.
https://ria.ru/20230426/kosmos-1867810339.html
https://ria.ru/20230426/ssha-1867786695.html
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китай, япония, тайвань, в мире
Китай, Япония, Тайвань, В мире
В Японии нашли вероятный обломок китайской космической ракеты

NHK: на берегу японского острова Окиноэрабу нашли вероятный обломок космической ракеты КНР

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 27 апр - РИА Новости. Обломок, который с высокой долей вероятности принадлежит китайской космической ракете, был найден местными жителями на берегу японского острова Окиноэрабу в префектуре Кагосима, передает телеканал NHK.
По данным СМИ, сообщение о находке поступило от местного жителя еще 20 апреля, однако известно об этом стало лишь сейчас. Размер обломка составляет примерно три метра в длину и два метра в ширину. Поверхность выкрашена в белый цвет и украшена узором в виде желтых звезд на красном фоне. Кроме того, на обломке можно увидеть словосочетание "вытяжное отверстие", написанное китайскими иероглифами.
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По мнению опрошенных телеканалом экспертов, прибитый к берегу обломок является частью обтекателя, располагавшегося в верхней части ракеты.
Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) 16 апреля сообщила, что в 9.36 по местному времени (4.36 по мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая осуществила успешный запуск метеорологического спутника Fengyun-3 с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B".
В свою очередь, управление по безопасности на море КНР выпустило уведомление о том, что в первой половине дня 16 апреля возможно падение ракетных обломков в акваторию Восточно-Китайского моря к северу от острова Тайвань. Отмечалось, что с 09.00 до 15.00 16 апреля запрещается доступ к данному району.
Остров Окиноэрабу входит в группу островов Амами архипелага Нансэй в Тихом океане. Расстояние от острова до столицы Тайваня Тайбэя составляет примерно 500 километров.
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