https://ria.ru/20230427/puteshestviya-1868212810.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки за рубеж на лето

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки за рубеж на лето - РИА Новости, 27.04.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки за рубеж на лето

Средняя стоимость десятидневных туров за рубеж на лето составляет в среднем 80-90 тысяч рублей на одного, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T19:10

2023-04-27T19:10

2023-04-27T19:10

туризм

туризм

новости - туризм

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

египет

цены

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Средняя стоимость десятидневных туров за рубеж на лето составляет в среднем 80-90 тысяч рублей на одного, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в "Известиях".Столько стоит отдых за границей в "четверках" и "пятерках" на "все включено". Более бюджетные варианты можно найти за 50-60 тысяч рублей, а порой и за 40 тысяч. Например, в Египет.Цены начнут снижаться, если спрос будет невысоким. Такая же история и с авиабилетами, говорит эксперт.Ломидзе отметила, что по акции раннего бронирования, которая завершилась в конце марта, особенно активно выкупались номера в гостиницах премиального уровня. В бюджетном и среднем сегменте мест в отелях еще много.

https://ria.ru/20230427/turtsii-1868108172.html

египет

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), египет, цены