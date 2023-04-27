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Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки за рубеж на лето - РИА Новости, 27.04.2023
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Туризм
 
19:10 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/puteshestviya-1868212810.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки за рубеж на лето
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки за рубеж на лето - РИА Новости, 27.04.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки за рубеж на лето
Средняя стоимость десятидневных туров за рубеж на лето составляет в среднем 80-90 тысяч рублей на одного, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:10
2023-04-27T19:10
туризм
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
египет
цены
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Средняя стоимость десятидневных туров за рубеж на лето составляет в среднем 80-90 тысяч рублей на одного, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в "Известиях".Столько стоит отдых за границей в "четверках" и "пятерках" на "все включено". Более бюджетные варианты можно найти за 50-60 тысяч рублей, а порой и за 40 тысяч. Например, в Египет.Цены начнут снижаться, если спрос будет невысоким. Такая же история и с авиабилетами, говорит эксперт.Ломидзе отметила, что по акции раннего бронирования, которая завершилась в конце марта, особенно активно выкупались номера в гостиницах премиального уровня. В бюджетном и среднем сегменте мест в отелях еще много.
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туризм, новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), египет, цены
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Египет, Цены
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки за рубеж на лето

АТОР: средняя цена путевки на лето за рубеж составляет около 90 тысяч рублей на туриста

© Pixabay / reesortsМечеть в порту Хургады
Мечеть в порту Хургады - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Pixabay / reesorts
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Средняя стоимость десятидневных туров за рубеж на лето составляет в среднем 80-90 тысяч рублей на одного, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в "Известиях".

Столько стоит отдых за границей в "четверках" и "пятерках" на "все включено". Более бюджетные варианты можно найти за 50-60 тысяч рублей, а порой и за 40 тысяч. Например, в Египет.
Цены начнут снижаться, если спрос будет невысоким. Такая же история и с авиабилетами, говорит эксперт.
Ломидзе отметила, что по акции раннего бронирования, которая завершилась в конце марта, особенно активно выкупались номера в гостиницах премиального уровня.
В бюджетном и среднем сегменте мест в отелях еще много.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)ЕгипетЦены
 
 
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