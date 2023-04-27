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ПСБ к концу года доведет до 6500 число рабочих мест в новых регионах РФ

ПСБ к концу года доведет до 6500 число рабочих мест в новых регионах РФ - РИА Новости, 27.04.2023

ПСБ к концу года доведет до 6500 число рабочих мест в новых регионах РФ

ПСБ планирует к концу 2023 года довести количество рабочих мест в новых регионах РФ до 6 тысяч 500, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:11

2023-04-27T13:11

2023-04-27T13:11

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. ПСБ планирует к концу 2023 года довести количество рабочих мест в новых регионах РФ до 6 тысяч 500, сообщает пресс-служба банка.В настоящее время в отделениях ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях работает более 4300 человек, из них 600 сотрудников банк нанял с начала этого года.Для всех своих сотрудников ПСБ предоставляет широкий социальный пакет – возмещение затрат на оплату лечения и медицинских услуг для сотрудника и его близких родственников, материальную помощь в сложных жизненных ситуациях, возмещение затрат на проезд и проживание по месту отдыха, также в пакет льгот для сотрудников входит юридическая поддержка и финансовые консультации. Гибкая система льгот, действующая в банке, позволяет сотруднику выбрать тот набор программ из социального пакета, который необходим именно ему и его семье. ПСБ уделяет особое внимание вопросу обучения и профессионального роста сотрудников - для повышения квалификации и развития новых компетенций и навыков сотрудникам доступны различные программы дистанционного обучения по единому стандарту банка."Базовые ценности ПСБ как работодателя - широкие социальные гарантии и возможности для профессионального развития всех наших сотрудников. Это единый стандарт, и мы понимаем, насколько важна такая стабильность и социальная поддержка работодателя в новых регионах. Будучи единственным федеральным системно значимым банком в новых регионах и одним из крупнейших работодателей, мы стремимся задать стандарт социально-ответственного отношения к сотрудникам на рынке труда. ПСБ и дальше будет расширять деятельность в новых регионах, сеть продолжит расти, а штат - расширяться. Наша задача как работодателя - способствовать благополучию семей наших сотрудников. Стабильная занятость и социальные гарантии дают людям уверенность, повышают уровень жизни, открывают перспективы для молодого поколения и помогают людям инвестировать в будущее своих детей", - сказала директор департамента персонала ПСБ Елена Литвинова, слова которой приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20230424/biznes-1867394931.html

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Артем Смирнов

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