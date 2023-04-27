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Пробки в Москве в четверг вечером достигли десяти баллов - РИА Новости, 27.04.2023
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18:55 27.04.2023 (обновлено: 19:08 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/probki-1868256169.html
Пробки в Москве в четверг вечером достигли десяти баллов
Пробки в Москве в четверг вечером достигли десяти баллов - РИА Новости, 27.04.2023
Пробки в Москве в четверг вечером достигли десяти баллов
Пробки в Москве в четверг вечером, достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:55
2023-04-27T19:08
москва
общество
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 27 апр- РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером, достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне.Серьезные затруднения наблюдаются на Кремлевской, Озерковской, Овчинниковской, Москворецкой набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Страстного до Сретенского бульваров, а также от Чистопрудного до Яузского бульваров.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге и востоке.Отдельные трудности есть и на МКАД в районе Волгоградского проспекта, а также на Шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторная.
москва
садовое кольцо (москва)
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москва, общество, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва)
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Садовое кольцо (Москва)
Пробки в Москве в четверг вечером достигли десяти баллов

Яндекс.Карты: пробки в Москве в четверг вечером достигли десяти баллов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр- РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером, достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне.
Серьезные затруднения наблюдаются на Кремлевской, Озерковской, Овчинниковской, Москворецкой набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Страстного до Сретенского бульваров, а также от Чистопрудного до Яузского бульваров.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге и востоке.
Отдельные трудности есть и на МКАД в районе Волгоградского проспекта, а также на Шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторная.
 
МоскваОбществоГородское хозяйство МосквыСадовое кольцо (Москва)
 
 
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