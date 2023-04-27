https://ria.ru/20230427/probki-1868256169.html

Пробки в Москве в четверг вечером достигли десяти баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли десяти баллов - РИА Новости, 27.04.2023

Пробки в Москве в четверг вечером достигли десяти баллов

Пробки в Москве в четверг вечером, достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:55

2023-04-27T18:55

2023-04-27T19:08

москва

общество

городское хозяйство москвы

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 27 апр- РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером, достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне.Серьезные затруднения наблюдаются на Кремлевской, Озерковской, Овчинниковской, Москворецкой набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Страстного до Сретенского бульваров, а также от Чистопрудного до Яузского бульваров.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге и востоке.Отдельные трудности есть и на МКАД в районе Волгоградского проспекта, а также на Шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторная.

москва

садовое кольцо (москва)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва)