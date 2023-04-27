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Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 27.04.2023
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:26
2023-04-27T18:26
2023-04-27T18:26
общество
москва
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
россия
авто
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Серьезные пробки - в центре города. Затруднено движение и на внешней, и на внутренней стороне Садового кольца, наибольшие затруднения - на востоке, северо-востоке и севере. Затруднения наблюдаются на Пречистенской набережной. Автомобилистам придется постоять на нескольких участках Бульварного кольца - от Яузского до Покровского бульвара, а также на Сретенском, Петровском, Никитском бульварах. Затруднения есть на улицах Большая Дмитровка, Тверская, Большая Лубянка, Мясницкая. Затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца, особенно на востоке. Отдельные локальные трудности есть на МКАД. Значительно затруднено движение на шоссе Энтузиастов.
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общество, москва, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, россия, авто
Общество, Москва, Садовое кольцо (Москва), Городское хозяйство Москвы, Россия, Авто
Пробки в Москве достигли девяти баллов
В Москве пробки в четверг вечером достигли девяти баллов