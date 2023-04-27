https://ria.ru/20230427/probki-1868249213.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 27.04.2023

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:26

2023-04-27T18:26

2023-04-27T18:26

общество

москва

садовое кольцо (москва)

городское хозяйство москвы

россия

авто

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Серьезные пробки - в центре города. Затруднено движение и на внешней, и на внутренней стороне Садового кольца, наибольшие затруднения - на востоке, северо-востоке и севере. Затруднения наблюдаются на Пречистенской набережной. Автомобилистам придется постоять на нескольких участках Бульварного кольца - от Яузского до Покровского бульвара, а также на Сретенском, Петровском, Никитском бульварах. Затруднения есть на улицах Большая Дмитровка, Тверская, Большая Лубянка, Мясницкая. Затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца, особенно на востоке. Отдельные локальные трудности есть на МКАД. Значительно затруднено движение на шоссе Энтузиастов.

москва

садовое кольцо (москва)

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, россия, авто