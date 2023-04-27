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Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о причинах украинского кризиса
Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о причинах украинского кризиса - РИА Новости, 27.04.2023
Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о причинах украинского кризиса
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью испанской газете Pais, что конфликт на Украине начался из-за того, что между мировыми лидерами... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:46
2023-04-27T10:46
2023-04-27T11:58
в мире
украина
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью испанской газете Pais, что конфликт на Украине начался из-за того, что между мировыми лидерами долгое время не было возможности для диалога. "Первое, что нужно понимать, это то, что эта война не должна была начаться. И началась потому, что уже давно не было возможности для диалога между мировыми лидерами", — сказал политик.При этом бразильский президент заявил, что осуждает конфликт на Украине, потому что, по его мнению, "у России не было права вторгаться на украинскую территорию". Москва неоднократно указывала, что готова к мирному урегулированию, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский также на G20 заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании договариваться.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России там назвали достижение целей спецоперации, что сейчас "возможно только военным путем".
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в мире, украина, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, Украина, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о причинах украинского кризиса
Лула да Силва: причина конфликта на Украине - отсутствие диалога между мировыми лидерами