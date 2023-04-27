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В омском селе произошел пожар - РИА Новости, 27.04.2023
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18:57 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/pozhar-1868256782.html
В омском селе произошел пожар
В омском селе произошел пожар - РИА Новости, 27.04.2023
В омском селе произошел пожар
Восемь домов загорелись в селе Новокарасук Крутинского района Омской области, рассказали в пресс-службе областного ГУМЧС России. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:57
2023-04-27T18:57
происшествия
омская область
россия
большереченский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Восемь домов загорелись в селе Новокарасук Крутинского района Омской области, рассказали в пресс-службе областного ГУМЧС России. Информация о пожаре в селе Новокарасук поступила спасателям около 17.00 (14.00 мск). "Предварительно, горит восемь жилых домов. На месте происшествия задействованы семь единиц техники и 16 человек личного состава, в том числе от МЧС России - две единицы техники и пять человек личного состава", - сообщили в пресс-службе ведомства. Около 19.00 (16.00 мск) пожар на площади 600 квадратных метров был локализован, а в 20.30 (17.30 мск) открытый огонь был потушен. Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС. О пострадавших в ведомстве не сообщили. Ранее в регионе уже произошел пожар в селе Чистоозерье Большереченского района Омской области. Тогда сгорели четыре дома из шести имеющихся в селе, пострадал мужчина.
https://ria.ru/20230427/pozhar-1868247498.html
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омская область
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происшествия, омская область, россия, большереченский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омская область, Россия, Большереченский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В омском селе произошел пожар

В селе Новокарасук Крутинского района Омской области загорелись восемь домов

© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работник пожарной охраны. Архивное фото
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ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Восемь домов загорелись в селе Новокарасук Крутинского района Омской области, рассказали в пресс-службе областного ГУМЧС России.
Информация о пожаре в селе Новокарасук поступила спасателям около 17.00 (14.00 мск).
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"Предварительно, горит восемь жилых домов. На месте происшествия задействованы семь единиц техники и 16 человек личного состава, в том числе от МЧС России - две единицы техники и пять человек личного состава", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Около 19.00 (16.00 мск) пожар на площади 600 квадратных метров был локализован, а в 20.30 (17.30 мск) открытый огонь был потушен. Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС. О пострадавших в ведомстве не сообщили.
Ранее в регионе уже произошел пожар в селе Чистоозерье Большереченского района Омской области. Тогда сгорели четыре дома из шести имеющихся в селе, пострадал мужчина.
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ПроисшествияОмская областьРоссияБольшереченский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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