https://ria.ru/20230427/pozhar-1868256782.html

В омском селе произошел пожар

В омском селе произошел пожар - РИА Новости, 27.04.2023

В омском селе произошел пожар

Восемь домов загорелись в селе Новокарасук Крутинского района Омской области, рассказали в пресс-службе областного ГУМЧС России. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:57

2023-04-27T18:57

2023-04-27T18:57

происшествия

омская область

россия

большереченский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Восемь домов загорелись в селе Новокарасук Крутинского района Омской области, рассказали в пресс-службе областного ГУМЧС России. Информация о пожаре в селе Новокарасук поступила спасателям около 17.00 (14.00 мск). "Предварительно, горит восемь жилых домов. На месте происшествия задействованы семь единиц техники и 16 человек личного состава, в том числе от МЧС России - две единицы техники и пять человек личного состава", - сообщили в пресс-службе ведомства. Около 19.00 (16.00 мск) пожар на площади 600 квадратных метров был локализован, а в 20.30 (17.30 мск) открытый огонь был потушен. Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС. О пострадавших в ведомстве не сообщили. Ранее в регионе уже произошел пожар в селе Чистоозерье Большереченского района Омской области. Тогда сгорели четыре дома из шести имеющихся в селе, пострадал мужчина.

https://ria.ru/20230427/pozhar-1868247498.html

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омская область

россия

большереченский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, омская область, россия, большереченский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)