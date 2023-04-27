https://ria.ru/20230427/pozhar-1868255841.html

Пожар на территории завода "Курганстальмост" локализовали

Пожар на территории завода "Курганстальмост" локализовали - РИА Новости, 27.04.2023

Пожар на территории завода "Курганстальмост" локализовали

Пожар на территории завода "Курганстальмост" в Кургане локализован, сообщило правительство Курганской области. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:53

2023-04-27T18:53

2023-04-27T19:16

происшествия

курганская область

курган

вадим шумков

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Пожар на территории завода "Курганстальмост" в Кургане локализован, сообщило правительство Курганской области.Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что "огонь зашел на территорию завода "Курганстальмост", добавляя, что для оказания помощи в тушении пожаров дополнительно поднимают работников нескольких заводов."По информации ЗАО "Курганстальмост", пожар рядом с предприятием локализован, сил и средств для борьбы с огнем достаточно", - сообщила в своем Telegram-канале замгубернатора региона Оксана Куташи.По данным пресс-службы правительства региона, в связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" города Кургана проводится превентивная эвакуация жителей. Пункт временного размещения для них развернут на базе загородного оздоровительного лагеря "Звездный", расположенный в Кетовском округе в 16 километрах от Кургана.ЗАО "Курганстальмост" - специализированное предприятие по изготовлению строительных конструкций и мостов. Коллектив предприятия производит в год около 100 тысяч тонн металлоконструкций. На странице предприятия в соцсети "ВКонтакте" указывается, что коллектив завода - 2,2 тысячи человек.Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. Позже сообщили о 76 пострадавших строениях. На месте пожара работает вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

https://ria.ru/20230427/rezhim-1868191265.html

курганская область

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россия

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происшествия, курганская область, курган, вадим шумков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш