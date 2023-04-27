https://ria.ru/20230427/pozhar-1868247498.html

При пожаре в Курганской области более 75 строений получили повреждения

При пожаре в Курганской области более 75 строений получили повреждения - РИА Новости, 27.04.2023

При пожаре в Курганской области более 75 строений получили повреждения

Почти 80 строений пострадали от лесного пожара, бушующего в четверг в Кетовском муниципальном районе Курганской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:22

2023-04-27T18:22

2023-04-27T18:22

происшествия

россия

курганская область

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

ил-76

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Почти 80 строений пострадали от лесного пожара, бушующего в четверг в Кетовском муниципальном районе Курганской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи "квадратов"), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. К месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек. "По оперативной информации, в результате пожара в деревне Логоушка от огня пострадали 76 строений. Общая группировка сил и средств, сосредоточенная на месте, составляет 186 человек и 50 единиц техники", - говорится в сообщении. Также МЧС РФ сообщало о том, что в ходе тушения пожара и разбора завалов в деревне Логоушка обнаружен один погибший. Кроме того, самолет-танкер Ил-76 МЧС России направлен для тушения крупного пожара в деревне Логоушка.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

россия

курганская область

челябинская область

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происшествия, россия, курганская область, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ил-76