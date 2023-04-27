https://ria.ru/20230427/pozhar-1868215195.html
В Курганской области пожар зашел на территорию завода "Курганстальмост"
В Курганской области пожар зашел на территорию завода "Курганстальмост" - РИА Новости, 27.04.2023
В Курганской области пожар зашел на территорию завода "Курганстальмост"
Природный пожар в четверг перешел на завод "Курганстальмост" в городе Кургане, сообщил глава Курганской области Вадим Шумков. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:13
2023-04-27T17:13
2023-04-27T17:31
происшествия
курганская область
курган
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
природные пожары в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Природный пожар в четверг перешел на завод "Курганстальмост" в городе Кургане, сообщил глава Курганской области Вадим Шумков."Огонь зашел на территорию завода "Курганстальмост". Идет работа по тушению", - написал Шумков в своем телеграм-канале, добавив, что для оказания помощи в тушении пожаров дополнительно поднимают работников нескольких заводов.Ранее Шумков сообщал, что в микрорайонах Утяк и Зайково в Курганt ситуация очень сложная, идет эвакуация жителей. Также глава региона переговорил с главой МЧС России, запросив срочную поддержку.По данным пресс-службы правительства региона, в связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" города Кургана проводится превентивная эвакуация жителей. Пункт временного размещения для них развернут на базе загородного оздоровительного лагеря "Звездный", расположенный в Кетовском округе в 16 километрах от Кургана.ЗАО "Курганстальмост" - специализированное предприятие по изготовлению строительных конструкций и мостов. Коллектив предприятия производит в год около 100 тысяч тонн металлоконструкций. На странице предприятия в соцсети "ВКонтакте" указывается, что коллектив завода - 2,2 тысячи человек.Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе Курганской области увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. К месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек.
https://ria.ru/20230427/pozhar-1868200896.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, курган, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Курган, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Природные пожары в России
В Курганской области пожар зашел на территорию завода "Курганстальмост"
Глава Курганской области Шумков: лесной пожар зашел на территорию завода "Курганстальмост"