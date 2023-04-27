https://ria.ru/20230427/pozhar-1868200896.html

Свердловские власти ввели режим ЧС в пострадавших от пожара муниципалитетах

Свердловские власти ввели режим ЧС в пострадавших от пожара муниципалитетах - РИА Новости, 27.04.2023

Свердловские власти ввели режим ЧС в пострадавших от пожара муниципалитетах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом ввел режим чрезвычайной ситуации в пострадавших от пожаров муниципалитетах, сообщает департамент... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:43

2023-04-27T16:43

2023-04-27T17:45

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом ввел режим чрезвычайной ситуации в пострадавших от пожаров муниципалитетах, сообщает департамент информполитики региона. В результате крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. В борьбе с огнем удалось отстоять более тысячи жилых домов. "Губернатор Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в муниципалитетах Свердловской области, на территории которых от пожаров на этой неделе пострадали населенные пункты. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Режим ЧС введен указом губернатора с 26 апреля", - говорится в сообщении.Уточняется, что территориями, на которых возникла чрезвычайная ситуация, определены поселок городского типа Сосьва, поселок Таежный, деревня Неустроева и город Карпинск. Начальнику ГУ МЧС России по Свердловской области Виктору Теряеву поручено организовать работу постоянно действующего оперативного штаба ликвидации ЧС при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области. Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник, утром в среду возгорание локализовали на 9 тысячах квадратных метров. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории лесоперерабатывающего предприятия. Все пожары в населенных пунктах Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

https://ria.ru/20230427/pozhary-1868095232.html

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пострадавшие от пожаров населенные пункты Свердловской области. Видео МЧС РФ МЧС показало населенные пункты Свердловской области, которые пострадали от пожаров 2023-04-27T16:43 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)