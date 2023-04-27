https://ria.ru/20230427/pozhar-1868200896.html
Свердловские власти ввели режим ЧС в пострадавших от пожара муниципалитетах
Свердловские власти ввели режим ЧС в пострадавших от пожара муниципалитетах - РИА Новости, 27.04.2023
Свердловские власти ввели режим ЧС в пострадавших от пожара муниципалитетах
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом ввел режим чрезвычайной ситуации в пострадавших от пожаров муниципалитетах, сообщает департамент... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:43
2023-04-27T16:43
2023-04-27T17:45
происшествия
свердловская область
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом ввел режим чрезвычайной ситуации в пострадавших от пожаров муниципалитетах, сообщает департамент информполитики региона. В результате крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. В борьбе с огнем удалось отстоять более тысячи жилых домов. "Губернатор Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в муниципалитетах Свердловской области, на территории которых от пожаров на этой неделе пострадали населенные пункты. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Режим ЧС введен указом губернатора с 26 апреля", - говорится в сообщении.Уточняется, что территориями, на которых возникла чрезвычайная ситуация, определены поселок городского типа Сосьва, поселок Таежный, деревня Неустроева и город Карпинск. Начальнику ГУ МЧС России по Свердловской области Виктору Теряеву поручено организовать работу постоянно действующего оперативного штаба ликвидации ЧС при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области. Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник, утром в среду возгорание локализовали на 9 тысячах квадратных метров. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории лесоперерабатывающего предприятия. Все пожары в населенных пунктах Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
https://ria.ru/20230427/pozhary-1868095232.html
свердловская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868049073_102:0:745:482_1920x0_80_0_0_30a072c3986b676c97806b1a035f6147.jpg
Пострадавшие от пожаров населенные пункты Свердловской области. Видео МЧС РФ
МЧС показало населенные пункты Свердловской области, которые пострадали от пожаров
2023-04-27T16:43
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Свердловские власти ввели режим ЧС в пострадавших от пожара муниципалитетах
В четырех муниципалитетах Свердловской области, пострадавших от пожаров, ввели режим ЧС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом
ввел режим чрезвычайной ситуации в пострадавших от пожаров муниципалитетах, сообщает департамент информполитики региона.
В результате крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. В борьбе с огнем удалось отстоять более тысячи жилых домов.
"Губернатор Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в муниципалитетах Свердловской области, на территории которых от пожаров на этой неделе пострадали населенные пункты. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Режим ЧС введен указом губернатора с 26 апреля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что территориями, на которых возникла чрезвычайная ситуация, определены поселок городского типа Сосьва, поселок Таежный, деревня Неустроева и город Карпинск. Начальнику ГУ МЧС России по Свердловской области Виктору Теряеву поручено организовать работу постоянно действующего оперативного штаба ликвидации ЧС при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области.
Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник, утром в среду возгорание локализовали на 9 тысячах квадратных метров. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории лесоперерабатывающего предприятия.
Все пожары в населенных пунктах Свердловской области, кроме поселка Сосьва, ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Куренков и Куйвашев доложили Путину о ситуации в Сосьве