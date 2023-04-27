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Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Курганской области - РИА Новости, 27.04.2023
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16:38 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/pozhar-1868198348.html
Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Курганской области
Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Курганской области - РИА Новости, 27.04.2023
Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Курганской области
Прокуратура начала проверку в связи с возгоранием в Кетовском муниципальном районе Курганской области жилых домов и хозяйственных построек, где также горит... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:38
2023-04-27T16:38
происшествия
жилье
курганская область
кетовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей назаров
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с возгоранием в Кетовском муниципальном районе Курганской области жилых домов и хозяйственных построек, где также горит сухая растительность, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным МЧС РФ, площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи "квадратов"), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. К месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки из Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. "По поручению прокурора Курганской области Андрея Назарова прокуратура Кетовского района организовала проверку в связи с возгоранием жилых домов и иных объектов в населенном пункте Логоушка Кетовского муниципального округа. На место происшествия в целях координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал прокурор Курганской области Андрей Назаров и прокурор Кетовского района Вячеслав Родюков", - говорится в сообщении. По предварительной информации, в четверг в 13.58 (11.58 мск) в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании сухой растительности, причины пожара и общая площадь возгорания устанавливаются. Ранее сообщалось об эвакуации людей из Логоушки – жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – около 200 человек.
https://ria.ru/20230427/kurenkov-1868015180.html
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курганская область
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происшествия, жилье, курганская область, кетовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей назаров
Происшествия, Жилье, Курганская область, Кетовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Андрей Назаров
Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Курганской области

Прокуратура начала проверку после возгорания 20 жилых домов в деревне Курганской области

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с возгоранием в Кетовском муниципальном районе Курганской области жилых домов и хозяйственных построек, где также горит сухая растительность, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным МЧС РФ, площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи "квадратов"), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. К месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки из Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС.
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"По поручению прокурора Курганской области Андрея Назарова прокуратура Кетовского района организовала проверку в связи с возгоранием жилых домов и иных объектов в населенном пункте Логоушка Кетовского муниципального округа. На место происшествия в целях координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал прокурор Курганской области Андрей Назаров и прокурор Кетовского района Вячеслав Родюков", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в четверг в 13.58 (11.58 мск) в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании сухой растительности, причины пожара и общая площадь возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось об эвакуации людей из Логоушки – жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – около 200 человек.
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ПроисшествияЖильеКурганская областьКетовский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Андрей Назаров
 
 
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