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При пожаре в Омской области пострадал мужчина
При пожаре в Омской области пострадал мужчина - РИА Новости, 27.04.2023
При пожаре в Омской области пострадал мужчина
Четыре дома сгорело и пострадал мужчина во время пожара в селе Чистоозерье Большереченского района Омской области, в котором проживает 15 человек, рассказали... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:33
2023-04-27T15:33
2023-04-27T15:33
происшествия
омская область
большереченский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Четыре дома сгорело и пострадал мужчина во время пожара в селе Чистоозерье Большереченского района Омской области, в котором проживает 15 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Село Чистоозерье Большереченского района Омской области состоит из 6 домов, в которых проживают 15 жителей. Пожар в селе начался около 11.00 (9.00 МСК). О бедствии в МЧС сообщили сельчане. На место сразу же выехали 4 пожарных автомобиля и 11 спасателей, к приезду которых горело уже три дома. "Огнем уничтожено четыре жилых дома, а также дворовые постройки. Всего 15 строений. Пока известно об одном пострадавшем. Мужчина, с ожогами рук. Он пытался сам тушить пожар. О площади пожара пока никто не может точно сказать", - рассказали в пресс-службе ведомства. Областная прокуратура, в связи со сложившемся, организовала проверку. По всей видимости, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. На место пожара выехал и.о. прокурора Большереченского района Омской области Вячеслав Фабрициус. "В 15.36 пожар локализован. Ликвидация открытого горения в 16.41. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. На данный момент принимаются меры по временному размещению жителей, лишившихся домов. СУСК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
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происшествия, омская область, большереченский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Большереченский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в Омской области пострадал мужчина
При пожаре в Омской области пострадал мужчина, сгорели четыре дома
ОМСК, 27 апр - РИА Новости.
Четыре дома сгорело и пострадал мужчина во время пожара в селе Чистоозерье Большереченского района Омской области, в котором проживает 15 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе
регионального СУ СК РФ.
Село Чистоозерье Большереченского района Омской области состоит из 6 домов, в которых проживают 15 жителей. Пожар в селе начался около 11.00 (9.00 МСК). О бедствии в МЧС
сообщили сельчане. На место сразу же выехали 4 пожарных автомобиля и 11 спасателей, к приезду которых горело уже три дома.
"Огнем уничтожено четыре жилых дома, а также дворовые постройки. Всего 15 строений. Пока известно об одном пострадавшем. Мужчина, с ожогами рук. Он пытался сам тушить пожар. О площади пожара пока никто не может точно сказать", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Областная прокуратура, в связи со сложившемся, организовала проверку. По всей видимости, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. На место пожара выехал и.о. прокурора Большереченского района Омской области Вячеслав Фабрициус.
"В 15.36 пожар локализован. Ликвидация открытого горения в 16.41. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
На данный момент принимаются меры по временному размещению жителей, лишившихся домов. СУСК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
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