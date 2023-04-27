https://ria.ru/20230427/pozhar-1868132893.html
Площадь пожара в Курганской области выросла до 2,5 тысячи квадратных метров
Площадь пожара в Курганской области выросла до 2,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 27.04.2023
Площадь пожара в Курганской области выросла до 2,5 тысячи квадратных метров
Площадь пожара в Кетовском районе Курганской области увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, огнем охвачены 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:05
2023-04-27T14:05
2023-04-27T14:44
происшествия
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кетовский район
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Площадь пожара в Кетовском районе Курганской области увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, огнем охвачены 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горят 10 жилых домов и 20 хозпостроек на площади 2500 квадратных метров и сухая растительность на площади восемь гектаров", - сказал собеседник агентства.Пять строений загорелись на площади 300 квадратных метров от ландшафтного пожара на 8 гектарах в Кетовском районе, готовится эвакуация людей, сообщали ранее в ведомстве.
https://ria.ru/20230426/sosva-1867849049.html
курганская область
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internet-group@rian.ru
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В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области
В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области
2023-04-27T14:05
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кетовский район
Происшествия, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кетовский район
Площадь пожара в Курганской области выросла до 2,5 тысячи квадратных метров
Пожар в Кетовском районе Курганской области охватил десять жилых домов и 20 построек