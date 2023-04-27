https://ria.ru/20230427/pozhar-1868085001.html

На западе Москвы загорелся строящийся многоэтажный дом

На западе Москвы загорелся строящийся многоэтажный дом - РИА Новости, 27.04.2023

На западе Москвы загорелся строящийся многоэтажный дом

Строящееся 15-этажное здание загорелось на площади, предварительно, порядка 70 квадратных метров в районе Поклонной горы на западе Москвы, рассказал РИА Новости РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:24

2023-04-27T12:24

2023-04-27T13:07

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Строящееся 15-этажное здание загорелось на площади, предварительно, порядка 70 квадратных метров в районе Поклонной горы на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, по предварительной информации, площадь возгорания составляет 70 квадратных метров. Обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняются. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, происходит горение на крыше строящегося 15-этажного здания на площади 70 квадратных метров.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867855746.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на строящемся объекте в районе Поклонной горы Пожар на строящемся объекте в районе Поклонной горы 2023-04-27T12:24 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия