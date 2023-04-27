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На западе Москвы загорелся строящийся многоэтажный дом - РИА Новости, 27.04.2023
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12:24 27.04.2023 (обновлено: 13:07 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/pozhar-1868085001.html
На западе Москвы загорелся строящийся многоэтажный дом
На западе Москвы загорелся строящийся многоэтажный дом - РИА Новости, 27.04.2023
На западе Москвы загорелся строящийся многоэтажный дом
Строящееся 15-этажное здание загорелось на площади, предварительно, порядка 70 квадратных метров в районе Поклонной горы на западе Москвы, рассказал РИА Новости РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:24
2023-04-27T13:07
происшествия
москва
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россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Строящееся 15-этажное здание загорелось на площади, предварительно, порядка 70 квадратных метров в районе Поклонной горы на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, по предварительной информации, площадь возгорания составляет 70 квадратных метров. Обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняются. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, происходит горение на крыше строящегося 15-этажного здания на площади 70 квадратных метров.
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Пожар на строящемся объекте в районе Поклонной горы
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На западе Москвы загорелся строящийся многоэтажный дом

В районе Поклонной горы на западе Москвы загорелся строящийся пятнадцатиэтажный дом

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Строящееся 15-этажное здание загорелось на площади, предварительно, порядка 70 квадратных метров в районе Поклонной горы на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Происходит горение строящегося 15-этажного здания по адресу: улица Поклонная, дом 15", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, площадь возгорания составляет 70 квадратных метров. Обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняются.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, происходит горение на крыше строящегося 15-этажного здания на площади 70 квадратных метров.
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