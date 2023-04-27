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Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 27.04.2023 (обновлено: 14:33 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/poteri-1868138168.html
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 27.04.2023
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 украинских военных, склады боеприпасов 72-й механизированной... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:18
2023-04-27T14:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
безопасность
в мире
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 украинских военных, склады боеприпасов 72-й механизированной бригады украинской армии, а также 6 единиц техники, включая одну боевую машину ЗРК "Тор-М1", сообщили в четверг в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара, Никольского и Новомихайловки в ДНР."Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Тор-М1", три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. Также в районах населенных пунктов Водяное и железнодорожной станции Углесборочная Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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россия, украина, донецкая народная республика, безопасность, в мире, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Безопасность, В мире, Вооруженные силы Украины, Киев
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны России: Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 украинских военных, склады боеприпасов 72-й механизированной бригады украинской армии, а также 6 единиц техники, включая одну боевую машину ЗРК "Тор-М1", сообщили в четверг в Минобороны России.
По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара, Никольского и Новомихайловки в ДНР.
"Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Тор-М1", три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. Также в районах населенных пунктов Водяное и железнодорожной станции Углесборочная Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 апреля, 16:07
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВ миреВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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