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Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 27.04.2023

Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 украинских военных, склады боеприпасов 72-й механизированной... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:18

2023-04-27T14:18

2023-04-27T14:33

специальная военная операция на украине

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украина

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в мире

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 украинских военных, склады боеприпасов 72-й механизированной бригады украинской армии, а также 6 единиц техники, включая одну боевую машину ЗРК "Тор-М1", сообщили в четверг в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара, Никольского и Новомихайловки в ДНР."Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Тор-М1", три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. Также в районах населенных пунктов Водяное и железнодорожной станции Углесборочная Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.

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донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, безопасность, в мире, вооруженные силы украины, киев