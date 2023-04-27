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Экспортный потенциал Made in Russia на выставке "Иннопром" превысил $45 млн - РИА Новости, 27.04.2023
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17:10 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/potentsial-1868213616.html
Экспортный потенциал Made in Russia на выставке "Иннопром" превысил $45 млн
Экспортный потенциал Made in Russia на выставке "Иннопром" превысил $45 млн - РИА Новости, 27.04.2023
Экспортный потенциал Made in Russia на выставке "Иннопром" превысил $45 млн
Экспортный потенциал переговоров на стенде Made in Russia на выставке "ИННОПРОМ: Центральная Азия" превысил 45 миллионов долларов, сообщает Российский... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:10
2023-04-27T17:10
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
узбекистан
россия
экономика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экспортный потенциал переговоров на стенде Made in Russia на выставке "ИННОПРОМ: Центральная Азия" превысил 45 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Свыше 45 миллионов долларов США - именно столько составил общий экспортный потенциал деловых встреч участников национальной коллективной экспозиции Made in Russia на выставке "ИННОПРОМ: Центральная Азия. Она проходила в Ташкенте с 24 по 26 апреля. Всего на стенде свою продукцию представили 59 российских компаний", - говорится в сообщении."Результат деловой программы действительно впечатляет. За три дня мы провели 485 переговоров с более чем 80 иностранными потенциальными партнерами, которые могли убедиться воочию в качестве российской продукции, оценить ее потенциал на центральноазиатском рынке. Деловые встречи организовывали специалисты РЭЦ с учетом специфики и потребностей каждого экспортера, который выставлялся на коллективном стенде", - рассказала управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.По ее словам, всего на площадке Made in Russia было подписано 8 соглашений о сотрудничестве с агентствами инновационного развития, крупными национальными холдингами Узбекистана, производственными компаниями и Узбекистанскими железными дорогами.Также в B2B-встречах принимали участие министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана, министерство транспорта Узбекистана, Агентство инновационного развития Узбекистана, Алмалыкский Горно-Металлургический Комбинат, СЭЗ "Навои", АО "Узбекгидроэнерго", Ассоциация горняков Узбекистана, Транспортные системы Узбекистана, АО "Узбекуголь", АО "Узтрансгаз", технопарк "Чирчик" и другие.В этом году на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023" количество компаний, представленных в национальной экспозиции Российского экспортного центра Made in Russia, выросло более чем в три раза по сравнению с прошлым годом. Российские предприниматели представили свои разработки в сфере IT, образования и высоких технологий, энергетики, строительства и других отраслей.Кроме того, на выставке между Россией и Узбекистаном был подписан меморандум о намерениях по проработке комплексной сырьевой кооперации. Он предполагает, что стороны совместными усилиями будут развивать легкую промышленность двух государств во взаимных интересах.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), узбекистан, россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Узбекистан, Россия, Экономика

Экспортный потенциал Made in Russia на выставке "Иннопром" превысил $45 млн

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБаннер "Made in Russia"
Баннер Made in Russia - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экспортный потенциал переговоров на стенде Made in Russia на выставке "ИННОПРОМ: Центральная Азия" превысил 45 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Свыше 45 миллионов долларов США - именно столько составил общий экспортный потенциал деловых встреч участников национальной коллективной экспозиции Made in Russia на выставке "ИННОПРОМ: Центральная Азия. Она проходила в Ташкенте с 24 по 26 апреля. Всего на стенде свою продукцию представили 59 российских компаний", - говорится в сообщении.
"Результат деловой программы действительно впечатляет. За три дня мы провели 485 переговоров с более чем 80 иностранными потенциальными партнерами, которые могли убедиться воочию в качестве российской продукции, оценить ее потенциал на центральноазиатском рынке. Деловые встречи организовывали специалисты РЭЦ с учетом специфики и потребностей каждого экспортера, который выставлялся на коллективном стенде", - рассказала управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.

По ее словам, всего на площадке Made in Russia было подписано 8 соглашений о сотрудничестве с агентствами инновационного развития, крупными национальными холдингами Узбекистана, производственными компаниями и Узбекистанскими железными дорогами.
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Также в B2B-встречах принимали участие министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана, министерство транспорта Узбекистана, Агентство инновационного развития Узбекистана, Алмалыкский Горно-Металлургический Комбинат, СЭЗ "Навои", АО "Узбекгидроэнерго", Ассоциация горняков Узбекистана, Транспортные системы Узбекистана, АО "Узбекуголь", АО "Узтрансгаз", технопарк "Чирчик" и другие.
В этом году на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023" количество компаний, представленных в национальной экспозиции Российского экспортного центра Made in Russia, выросло более чем в три раза по сравнению с прошлым годом. Российские предприниматели представили свои разработки в сфере IT, образования и высоких технологий, энергетики, строительства и других отраслей.
Кроме того, на выставке между Россией и Узбекистаном был подписан меморандум о намерениях по проработке комплексной сырьевой кооперации. Он предполагает, что стороны совместными усилиями будут развивать легкую промышленность двух государств во взаимных интересах.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)УзбекистанРоссияЭкономика
 
 
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