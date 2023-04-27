Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/postradavshaya-1868289449.html
При обстреле Белгородской области пострадала женщина
При обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 27.04.2023
При обстреле Белгородской области пострадала женщина
Женщина получила легкое ранение в результате обстрела украинскими войсками в четверг села Щетиновка Белгородского района, врачи оказали ей необходимую помощь и... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T21:28
2023-04-27T21:28
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg
БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Женщина получила легкое ранение в результате обстрела украинскими войсками в четверг села Щетиновка Белгородского района, врачи оказали ей необходимую помощь и от дальнейшего лечения она отказалась, рассказал в эфире глава района Владимир Перцев. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле со стороны Украины села Щетиновка, женщина получила осколочное ранение и была доставлена в больницу. "Есть одна женщина, пострадавшая, легкое ранение. Ей оказана необходимая помощь и она от дальнейшей медицинской помощи отказалась", - рассказал Перцев во время эфира в соцсети "ВКонтакте". Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Согласно данным, показанным на презентации 20 апреля во время отчета губернатора, с начала специальной военной операции из-за украинской агрессии число погибших жителей Белгородской области достигло 30 человек, раненых - 123.
https://ria.ru/20230415/postradavshaya-1865588903.html
белгородская область
украина
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e419358758b557425858121ebd711d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Здоровье - Общество
При обстреле Белгородской области пострадала женщина

При обстреле села Щетиновка Белгородской области ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Женщина получила легкое ранение в результате обстрела украинскими войсками в четверг села Щетиновка Белгородского района, врачи оказали ей необходимую помощь и от дальнейшего лечения она отказалась, рассказал в эфире глава района Владимир Перцев.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле со стороны Украины села Щетиновка, женщина получила осколочное ранение и была доставлена в больницу.
"Есть одна женщина, пострадавшая, легкое ранение. Ей оказана необходимая помощь и она от дальнейшей медицинской помощи отказалась", - рассказал Перцев во время эфира в соцсети "ВКонтакте".
Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Согласно данным, показанным на презентации 20 апреля во время отчета губернатора, с начала специальной военной операции из-за украинской агрессии число погибших жителей Белгородской области достигло 30 человек, раненых - 123.
Последствия украинского обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
При украинском обстреле белгородского села пострадала пожилая женщина
15 апреля, 22:20
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала