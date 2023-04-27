https://ria.ru/20230427/postradavshaya-1868289449.html

При обстреле Белгородской области пострадала женщина

При обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 27.04.2023

При обстреле Белгородской области пострадала женщина

Женщина получила легкое ранение в результате обстрела украинскими войсками в четверг села Щетиновка Белгородского района, врачи оказали ей необходимую помощь и... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:28

2023-04-27T21:28

2023-04-27T21:28

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

здоровье - общество

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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Женщина получила легкое ранение в результате обстрела украинскими войсками в четверг села Щетиновка Белгородского района, врачи оказали ей необходимую помощь и от дальнейшего лечения она отказалась, рассказал в эфире глава района Владимир Перцев. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле со стороны Украины села Щетиновка, женщина получила осколочное ранение и была доставлена в больницу. "Есть одна женщина, пострадавшая, легкое ранение. Ей оказана необходимая помощь и она от дальнейшей медицинской помощи отказалась", - рассказал Перцев во время эфира в соцсети "ВКонтакте". Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Согласно данным, показанным на презентации 20 апреля во время отчета губернатора, с начала специальной военной операции из-за украинской агрессии число погибших жителей Белгородской области достигло 30 человек, раненых - 123.

https://ria.ru/20230415/postradavshaya-1865588903.html

белгородская область

украина

белгородский район

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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, здоровье - общество