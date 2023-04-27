https://ria.ru/20230427/posol-1868237660.html

Президент Туниса назначил посла в Сирии после перерыва в отношениях

Президент Туниса назначил посла в Сирии после перерыва в отношениях - РИА Новости, 27.04.2023

Президент Туниса назначил посла в Сирии после перерыва в отношениях

Президент Туниса Кайс Саид назначил нового посла в Сирии после многолетнего перерыва в отношениях, сообщила его канцелярия. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:00

2023-04-27T18:00

2023-04-27T18:00

в мире

тунис (страна)

сирия

дамаск (город)

фейсал микдад

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ТУНИС, 27 апр - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид назначил нового посла в Сирии после многолетнего перерыва в отношениях, сообщила его канцелярия. "Президент республики вручил верительные грамоты Мухаммеду аль-Махзиби чрезвычайному и полномочному послу Тунисской республики в Сирийской арабской республике", - сообщает канцелярия Саида. В середине апреля в Тунис впервые более чем за десять лет с рабочим визитом приезжал глава МИД Сирии Фейсал Микдад. Ранее сирийское госагентство САНА со ссылкой на совместное заявление властей Сирии и Туниса передавало, что Дамаск решил вновь открыть сирийское посольство в Тунисе и назначить посла в ответ на инициативу тунисского президента Кайса Саида по назначению посла Туниса в Сирии. Тунис разорвал отношения с Сирией, как и многие другие арабские страны, после начала вооруженного конфликта в этой стране более десяти лет назад. В феврале этого года президент Туниса объявил о намерении назначить посла в этой стране.

https://ria.ru/20230425/peregovory-1867615384.html

https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866465289.html

тунис (страна)

сирия

дамаск (город)

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в мире, тунис (страна), сирия, дамаск (город), фейсал микдад