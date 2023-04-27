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Россия отклонила запрос США на консульское посещение Гершковича - РИА Новости, 27.04.2023
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15:07 27.04.2023 (обновлено: 16:43 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/poseschenie-1868159115.html
Россия отклонила запрос США на консульское посещение Гершковича
Россия отклонила запрос США на консульское посещение Гершковича - РИА Новости, 27.04.2023
Россия отклонила запрос США на консульское посещение Гершковича
Россия отклонила запрос посольства США на консульское посещение журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича 11 мая из-за ситуации вокруг невыдачи виз... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:07
2023-04-27T16:43
россия
сша
эван гершкович
дмитрий песков
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
оон
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия отклонила запрос посольства США на консульское посещение журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича 11 мая из-за ситуации вокруг невыдачи виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк, заявили в четверг в сообщении МИД РФ."В данной связи посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая с.г. задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Эвана Гершковича отклоняется", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Также, указали в российском МИД, сейчас прорабатываются и другие возможные ответные меры, о которых американская сторона будет надлежащим образом уведомлена.Глава МИД РФ Лавров в минувший понедельник посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождал пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
https://ria.ru/20230427/ssha-1868106016.html
https://ria.ru/20230427/vizy-1868149946.html
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россия, сша, эван гершкович, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон, нью-йорк (город)
Россия, США, Эван Гершкович, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ООН, Нью-Йорк (город)
Россия отклонила запрос США на консульское посещение Гершковича

МИД: Россия отклонила запрос США на консульское посещение Гершковича 11 мая

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия отклонила запрос посольства США на консульское посещение журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича 11 мая из-за ситуации вокруг невыдачи виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк, заявили в четверг в сообщении МИД РФ.
"В данной связи посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая с.г. задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Эвана Гершковича отклоняется", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Также, указали в российском МИД, сейчас прорабатываются и другие возможные ответные меры, о которых американская сторона будет надлежащим образом уведомлена.
Глава МИД РФ Лавров в минувший понедельник посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождал пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
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РоссияСШАЭван ГершковичДмитрий ПесковМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ООННью-Йорк (город)
 
 
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