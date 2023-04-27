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Потерявшим имущество жителям Курганской области окажут помощь - РИА Новости, 27.04.2023
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20:08 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/pomosch-1868277988.html
Потерявшим имущество жителям Курганской области окажут помощь
Потерявшим имущество жителям Курганской области окажут помощь - РИА Новости, 27.04.2023
Потерявшим имущество жителям Курганской области окажут помощь
Материальную помощь окажут жителям Курганской области, потерявшим жилье и имущество при лесных пожарах, сообщила в четверг заместитель губернатора региона... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T20:08
2023-04-27T20:08
происшествия
жилье
курган
курганская область
россия
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Материальную помощь окажут жителям Курганской области, потерявшим жилье и имущество при лесных пожарах, сообщила в четверг заместитель губернатора региона Оксана Куташи в своем Telegram-канале. По словам Куташи, с коллегами из правительства и заместителями глав муниципальных округов по социальным вопросам проведено оперативное совещание по оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации в Кургане и Кетовском муниципальном округе в связи с пожарами. "Поставлена задача создать комфортные условия для людей в пунктах временного размещения. Приняли решение оказать материальную поддержку жителям, потерявшим в пожарах жилье и имущество. В регионе есть для этого вся необходимая нормативная база. По вопросам выплат для жителей будет организована работа горячей линии", - написала она в своем телеграм-канале. Она уточнила, что работу многофункциональных центров, Росреестра, паспортного стола и других профильных служб организуют дополнительно в выходные и праздничные дни, чтобы жители, потерявшие в пожаре документы, смогли их восстановить максимально оперативно. Муниципалитетам поставлена задача адресно провести работу с каждым, кто из-за пожаров потерял имущество, добавила она. По ее словам, также будет организована работа профильных специалистов для оказания психологической помощи людям, пострадавшим от пожаров. По данным пресс-службы правительства региона, в связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" города Кургана проводится превентивная эвакуация жителей. Пункт временного размещения для них развернут на базе загородного оздоровительного лагеря "Звездный", расположенный в Кетовском округе в 16 километрах от Кургана. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи "квадратов"), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. Позже сообщили о 76 пострадавших строениях. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек. Постановлением губернатора области на территории города Кургана и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
https://ria.ru/20230427/pozhar-1868255841.html
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происшествия, жилье, курган, курганская область, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Курган, Курганская область, Россия, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Потерявшим имущество жителям Курганской области окажут помощь

Потерявшим имущество жителям при пожаре в Курганской области окажут материальную помощь

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкДом горит в населенном пункте Логоушка в Курганской области
Дом горит в населенном пункте Логоушка в Курганской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Дом горит в населенном пункте Логоушка в Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Материальную помощь окажут жителям Курганской области, потерявшим жилье и имущество при лесных пожарах, сообщила в четверг заместитель губернатора региона Оксана Куташи в своем Telegram-канале.
По словам Куташи, с коллегами из правительства и заместителями глав муниципальных округов по социальным вопросам проведено оперативное совещание по оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации в Кургане и Кетовском муниципальном округе в связи с пожарами.
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"Поставлена задача создать комфортные условия для людей в пунктах временного размещения. Приняли решение оказать материальную поддержку жителям, потерявшим в пожарах жилье и имущество. В регионе есть для этого вся необходимая нормативная база. По вопросам выплат для жителей будет организована работа горячей линии", - написала она в своем телеграм-канале.
Она уточнила, что работу многофункциональных центров, Росреестра, паспортного стола и других профильных служб организуют дополнительно в выходные и праздничные дни, чтобы жители, потерявшие в пожаре документы, смогли их восстановить максимально оперативно.
Муниципалитетам поставлена задача адресно провести работу с каждым, кто из-за пожаров потерял имущество, добавила она. По ее словам, также будет организована работа профильных специалистов для оказания психологической помощи людям, пострадавшим от пожаров.
По данным пресс-службы правительства региона, в связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" города Кургана проводится превентивная эвакуация жителей. Пункт временного размещения для них развернут на базе загородного оздоровительного лагеря "Звездный", расположенный в Кетовском округе в 16 километрах от Кургана.
Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи "квадратов"), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. Позже сообщили о 76 пострадавших строениях. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек.
Постановлением губернатора области на территории города Кургана и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
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ПроисшествияЖильеКурганКурганская областьРоссияФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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