Потерявшим имущество жителям Курганской области окажут помощь
Потерявшим имущество жителям при пожаре в Курганской области окажут материальную помощь
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкДом горит в населенном пункте Логоушка в Курганской области
Дом горит в населенном пункте Логоушка в Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Материальную помощь окажут жителям Курганской области, потерявшим жилье и имущество при лесных пожарах, сообщила в четверг заместитель губернатора региона Оксана Куташи в своем Telegram-канале.
По словам Куташи, с коллегами из правительства и заместителями глав муниципальных округов по социальным вопросам проведено оперативное совещание по оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации в Кургане и Кетовском муниципальном округе в связи с пожарами.
"Поставлена задача создать комфортные условия для людей в пунктах временного размещения. Приняли решение оказать материальную поддержку жителям, потерявшим в пожарах жилье и имущество. В регионе есть для этого вся необходимая нормативная база. По вопросам выплат для жителей будет организована работа горячей линии", - написала она в своем телеграм-канале.
Она уточнила, что работу многофункциональных центров, Росреестра, паспортного стола и других профильных служб организуют дополнительно в выходные и праздничные дни, чтобы жители, потерявшие в пожаре документы, смогли их восстановить максимально оперативно.
Муниципалитетам поставлена задача адресно провести работу с каждым, кто из-за пожаров потерял имущество, добавила она. По ее словам, также будет организована работа профильных специалистов для оказания психологической помощи людям, пострадавшим от пожаров.
По данным пресс-службы правительства региона, в связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" города Кургана проводится превентивная эвакуация жителей. Пункт временного размещения для них развернут на базе загородного оздоровительного лагеря "Звездный", расположенный в Кетовском округе в 16 километрах от Кургана.
Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи "квадратов"), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. Позже сообщили о 76 пострадавших строениях. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек.
Постановлением губернатора области на территории города Кургана и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.