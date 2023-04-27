https://ria.ru/20230427/politika-1867800545.html

Терять больше нечего. Россия и Германия подошли к опасной черте

Терять больше нечего. Россия и Германия подошли к опасной черте - РИА Новости, 27.04.2023

Терять больше нечего. Россия и Германия подошли к опасной черте

Между "локомотивом ЕС" Германией и Россией очередной виток напряженности — дипломатический скандал, взаимные обвинения. О том, что стоит за обострением и к чему РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T08:00

2023-04-27T08:00

2023-04-27T08:13

германия

россия

берлин (город)

дмитрий песков

анналена бербок

мария захарова

bild

левая (партия)

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Между "локомотивом ЕС" Германией и Россией очередной виток напряженности — дипломатический скандал, взаимные обвинения. О том, что стоит за обострением и к чему оно приведет, — в материале РИА Новости.ФРГ против разведкиВ конце прошлой недели в Берлине сообщили о высылке десятков сотрудников российского посольства и консульских учреждений.Обоснование: деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом. Прямых обвинений в шпионаже не прозвучало, однако намек ясен.В немецком МИД заявили, что в последние недели Берлин и Москва обсуждали сокращение присутствия разведки России в ФРГ.Зеркальная реакцияСкольких дипломатов это коснулось, не уточнили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Москва ответит симметрично. По данным газеты Bild, из 90 сотрудников немецкого посольства страну покинут 34.В Москве "решительно осудили" действия Берлина."Показательно, что германская сторона, несмотря на неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее СМИ, регулярно используемые ею для организации "контролируемых утечек" и дезинформационных вбросов", — подчеркнули в ведомстве. Как выяснилось, о "существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств" в России посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра уведомили еще 5 апреля."Рука Кремля"Американское издание The Washington Post считает, что Россия пытается создать в ФРГ "антивоенную коалицию". Якобы Москва оказывает давление там и на правых, и на левых."Объединение крайностей Германии — явная цель Кремля. Как следует из секретных документов, впервые высокопоставленные чиновники в Москве предложили это в сентябре", — пишет WP."Мы знаем об этом со времен холодной войны, когда Советы манипулировали антивоенными общественными движениями", — прокомментировал ситуацию на условиях анонимности сотрудник Службы безопасности Германии.Речь о Левой партии и "Альтернативе для Германии". Левые открещиваются от каких-либо контактов с прокремлевскими силами, а в АдГ открыто симпатизируют России. Их называют партией, "понимающей Путина". Они, например, согласны с тем, что специальная операция на Украине была спровоцирована Соединенными Штатами и НАТО.Реакция МосквыПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков все обвинения отрицает. "Это стопроцентный фейк, — сказал он WP. — Мы никогда не вмешивались раньше, и сейчас у нас просто нет на это времени".Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, указал на зависимость Берлина от Вашингтона."Германия все больше идет в кильватере США и копирует не самые конструктивные приемы в двустороннем диалоге, — отметил он. — Массовая высылка российских дипломатов Берлином, безусловно, осложнит двусторонние отношения, которые и так носят недружественный характер".Берлин переключает внимание?На этом фоне следственная комиссия парламента Гамбурга возобновила слушания по афере восьмилетней давности, когда канцлер Шольц был там мэром. Мошенники получили от государства более тридцати миллионов евро — как подозревают, не без помощи местных властей.Обвинений против Шольца не выдвигают. С ним лишь беседуют о банкирах, провернувших нечестную сделку. Тем не менее это может нанести удар по его репутации.Кто пострадаетОпрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что за высылкой российских дипломатов стоят не личные интересы немецкого лидера, а более глубокие причины."Шольц не идет на обострение, это решение Анналены Бербок, главы МИД, — говорит руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. — Канцлер занял позицию невмешательства. Хотя мог бы без проблем запретить такие шаги. Но в условиях непредсказуемости развития ситуации на Украине Шольц не хочет ставить себя под угрозу. Поэтому мы видим непрофессионализм со стороны Бербок".Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин напоминает: тренд между Россией и ЕС сейчас однозначно негативный, дипломатические и политические отношения практически сведены к нулю. И дипработникам за рубежом по большому счету уже нечего делать."Высылка началась не вчера, — объясняет он. — Да и штаты посольств — ФРГ в Москве и России в Берлине — были раздуты. Это не отвечает сегодняшним реалиям. По 90 дипломатов — явный перебор".Так что придавать особое значение этим демаршам не стоит. "Можно даже послов отозвать, все равно у них нет работы", — добавляет эксперт.В то же время произошедшее негативно скажется на консульских услугах для россиян в ФРГ: их там существенно больше, чем немцев в России.

германия

россия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, берлин (город), дмитрий песков, анналена бербок, мария захарова, bild, левая (партия), нато