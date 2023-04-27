https://ria.ru/20230427/pokushenie-1868095834.html
В Кремле прокомментировали информацию немецких СМИ о "покушении" на Путина
В Кремле прокомментировали информацию немецких СМИ о "покушении" на Путина - РИА Новости, 27.04.2023
В Кремле прокомментировали информацию немецких СМИ о "покушении" на Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации немецких СМИ о "попытке покушения на Владимира Путина" под Ногинском, заявил, что... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:46
2023-04-27T12:46
2023-04-27T19:56
россия
владимир путин
bild
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации немецких СМИ о "попытке покушения на Владимира Путина" под Ногинском, заявил, что сейчас "много желтых разных измышлений". Ранее немецкое издание Bild опубликовало информацию, что дрон якобы планировали использовать под Ногинском для покушения на президента России Владимира Путина во время его визита в индустриальный парк "Руднево". "Нет, мы не ознакомились с этими публикациями. Сейчас много таких желтых разных измышлений, поэтому, собственно, это не повод, чтобы со всем этим знакомиться", — сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями и есть ли в них доля достоверности.
https://ria.ru/20220915/putin-1817130051.html
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россия, владимир путин, bild
Россия, Владимир Путин, Bild
В Кремле прокомментировали информацию немецких СМИ о "покушении" на Путина
Песков: в Кремле не ознакомились с публикациями Bild о попытке покушения на Путина
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации немецких СМИ о "попытке покушения на Владимира Путина" под Ногинском, заявил, что сейчас "много желтых разных измышлений".
Ранее немецкое издание Bild
опубликовало информацию, что дрон якобы планировали использовать под Ногинском для покушения на президента России Владимира Путина
во время его визита в индустриальный парк "Руднево".
"Нет, мы не ознакомились с этими публикациями. Сейчас много таких желтых разных измышлений, поэтому, собственно, это не повод, чтобы со всем этим знакомиться", — сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями и есть ли в них доля достоверности.
Песков опроверг публикацию Sun о покушении на Путина