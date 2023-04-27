https://ria.ru/20230427/pokushenie-1868095834.html

В Кремле прокомментировали информацию немецких СМИ о "покушении" на Путина

В Кремле прокомментировали информацию немецких СМИ о "покушении" на Путина - РИА Новости, 27.04.2023

В Кремле прокомментировали информацию немецких СМИ о "покушении" на Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации немецких СМИ о "попытке покушения на Владимира Путина" под Ногинском, заявил, что... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:46

2023-04-27T12:46

2023-04-27T19:56

россия

владимир путин

bild

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_fabdab7f95f4c74b568639be6c89ae52.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации немецких СМИ о "попытке покушения на Владимира Путина" под Ногинском, заявил, что сейчас "много желтых разных измышлений". Ранее немецкое издание Bild опубликовало информацию, что дрон якобы планировали использовать под Ногинском для покушения на президента России Владимира Путина во время его визита в индустриальный парк "Руднево". "Нет, мы не ознакомились с этими публикациями. Сейчас много таких желтых разных измышлений, поэтому, собственно, это не повод, чтобы со всем этим знакомиться", — сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями и есть ли в них доля достоверности.

https://ria.ru/20220915/putin-1817130051.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, bild