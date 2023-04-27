В Хабаровске ищут четверых подростков, сбежавших из детдома

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"Прокуратура Индустриального района Хабаровска проводит проверку в связи с уходом 26 апреля воспитанников Детского дома № 5. Не явились в детдом в установленное время изначально пять детей. Сбежали они не вместе. Четверо мальчиков постарше: два - 2007 года рождения и еще два - 2008-го, они и ранее сбегали. Сейчас разыскиваются", - сообщила представитель надзорного ведомства.