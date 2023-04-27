Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске ищут четверых подростков, сбежавших из детдома - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/poiski-1868019299.html
В Хабаровске ищут четверых подростков, сбежавших из детдома
В Хабаровске ищут четверых подростков, сбежавших из детдома - РИА Новости, 27.04.2023
В Хабаровске ищут четверых подростков, сбежавших из детдома
Из хабаровского детского дома сбежали пять подростков, одного нашли, еще четверых ищут, сообщили РИА Новости в прокуратуре Хабаровского края. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T06:53
2023-04-27T06:53
хабаровск
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ХАБАРОВСК, 27 апр - РИА Новости. Из хабаровского детского дома сбежали пять подростков, одного нашли, еще четверых ищут, сообщили РИА Новости в прокуратуре Хабаровского края. Одного мальчика 2009 года рождения нашли, он был у бабушки, уточнила собеседница агентства. Прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230426/malchik-1867860864.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровск, хабаровский край, происшествия
Хабаровск, Хабаровский край, Происшествия
В Хабаровске ищут четверых подростков, сбежавших из детдома

Прокуратура Хабаровского края сообщила о поисках четверых подростков, сбежавших из детдома

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 27 апр - РИА Новости. Из хабаровского детского дома сбежали пять подростков, одного нашли, еще четверых ищут, сообщили РИА Новости в прокуратуре Хабаровского края.
«
"Прокуратура Индустриального района Хабаровска проводит проверку в связи с уходом 26 апреля воспитанников Детского дома № 5. Не явились в детдом в установленное время изначально пять детей. Сбежали они не вместе. Четверо мальчиков постарше: два - 2007 года рождения и еще два - 2008-го, они и ранее сбегали. Сейчас разыскиваются", - сообщила представитель надзорного ведомства.
Одного мальчика 2009 года рождения нашли, он был у бабушки, уточнила собеседница агентства.
Прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Нижегородской области ищут ушедшего в лес мальчика
26 апреля, 14:11
 
ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала