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В Хабаровске ищут четверых подростков, сбежавших из детдома
В Хабаровске ищут четверых подростков, сбежавших из детдома - РИА Новости, 27.04.2023
В Хабаровске ищут четверых подростков, сбежавших из детдома
Из хабаровского детского дома сбежали пять подростков, одного нашли, еще четверых ищут, сообщили РИА Новости в прокуратуре Хабаровского края. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T06:53
2023-04-27T06:53
2023-04-27T06:53
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 27 апр - РИА Новости. Из хабаровского детского дома сбежали пять подростков, одного нашли, еще четверых ищут, сообщили РИА Новости в прокуратуре Хабаровского края. Одного мальчика 2009 года рождения нашли, он был у бабушки, уточнила собеседница агентства. Прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230426/malchik-1867860864.html
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хабаровск, хабаровский край, происшествия
Хабаровск, Хабаровский край, Происшествия
В Хабаровске ищут четверых подростков, сбежавших из детдома
Прокуратура Хабаровского края сообщила о поисках четверых подростков, сбежавших из детдома