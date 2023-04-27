https://ria.ru/20230427/pogoda-1868109511.html
Москвичам пообещали погоду в рамках нормы на 1 мая
Москвичам пообещали погоду в рамках нормы на 1 мая - РИА Новости, 27.04.2023
Москвичам пообещали погоду в рамках нормы на 1 мая
Погода 1 мая в Москве будет соответствовать климатической норме, днем ожидается от 13 до 18 градусов тепла, местами небольшой дождь, заявил в четверг научный... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:23
2023-04-27T13:23
2023-04-27T14:31
москва
россия
общество
роман вильфанд
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862631073_0:74:3138:1839_1920x0_80_0_0_0bbfb9d4374fd2c32049ae1ccbfb8092.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Погода 1 мая в Москве будет соответствовать климатической норме, днем ожидается от 13 до 18 градусов тепла, местами небольшой дождь, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Первого мая погода будет именно той, которой ей предписано быть… тот температурный режим, который является средним за последнее тридцатилетие. Ночные от 3 до 8 градусов, дневные от 13 до 18, местами небольшой дождь", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, 2 мая ночные температуры опустятся до нуля при переменной облачности, однако днем снова будет 14-18 градусов тепла.
https://ria.ru/20230427/pogoda-1868107876.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862631073_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0f1e538c8a066d4004e67edabbd26d74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, общество, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Россия, Общество, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам пообещали погоду в рамках нормы на 1 мая
Вильфанд заявил, что в Москве 1 мая ожидается до 18 градусов, что соответствует норме
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Погода 1 мая в Москве будет соответствовать климатической норме, днем ожидается от 13 до 18 градусов тепла, местами небольшой дождь, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Первого мая погода будет именно той, которой ей предписано быть… тот температурный режим, который является средним за последнее тридцатилетие. Ночные от 3 до 8 градусов, дневные от 13 до 18, местами небольшой дождь", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, 2 мая ночные температуры опустятся до нуля при переменной облачности, однако днем снова будет 14-18 градусов тепла.
Вильфанд предупредил москвичей о похолодании