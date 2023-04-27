https://ria.ru/20230427/pogoda-1868109511.html

Москвичам пообещали погоду в рамках нормы на 1 мая

Москвичам пообещали погоду в рамках нормы на 1 мая - РИА Новости, 27.04.2023

Москвичам пообещали погоду в рамках нормы на 1 мая

Погода 1 мая в Москве будет соответствовать климатической норме, днем ожидается от 13 до 18 градусов тепла, местами небольшой дождь, заявил в четверг научный... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:23

2023-04-27T13:23

2023-04-27T14:31

москва

россия

общество

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Погода 1 мая в Москве будет соответствовать климатической норме, днем ожидается от 13 до 18 градусов тепла, местами небольшой дождь, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Первого мая погода будет именно той, которой ей предписано быть… тот температурный режим, который является средним за последнее тридцатилетие. Ночные от 3 до 8 градусов, дневные от 13 до 18, местами небольшой дождь", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, 2 мая ночные температуры опустятся до нуля при переменной облачности, однако днем снова будет 14-18 градусов тепла.

https://ria.ru/20230427/pogoda-1868107876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

москва, россия, общество, роман вильфанд, гидрометцентр