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Москвичам пообещали погоду в рамках нормы на 1 мая - РИА Новости, 27.04.2023
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13:23 27.04.2023 (обновлено: 14:31 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/pogoda-1868109511.html
Москвичам пообещали погоду в рамках нормы на 1 мая
Москвичам пообещали погоду в рамках нормы на 1 мая - РИА Новости, 27.04.2023
Москвичам пообещали погоду в рамках нормы на 1 мая
Погода 1 мая в Москве будет соответствовать климатической норме, днем ожидается от 13 до 18 градусов тепла, местами небольшой дождь, заявил в четверг научный... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:23
2023-04-27T14:31
москва
россия
общество
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Погода 1 мая в Москве будет соответствовать климатической норме, днем ожидается от 13 до 18 градусов тепла, местами небольшой дождь, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Первого мая погода будет именно той, которой ей предписано быть… тот температурный режим, который является средним за последнее тридцатилетие. Ночные от 3 до 8 градусов, дневные от 13 до 18, местами небольшой дождь", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, 2 мая ночные температуры опустятся до нуля при переменной облачности, однако днем снова будет 14-18 градусов тепла.
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москва, россия, общество, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Россия, Общество, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам пообещали погоду в рамках нормы на 1 мая

Вильфанд заявил, что в Москве 1 мая ожидается до 18 градусов, что соответствует норме

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительница Весеннего фестиваля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
Посетительница Весеннего фестиваля в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетительница Весеннего фестиваля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Погода 1 мая в Москве будет соответствовать климатической норме, днем ожидается от 13 до 18 градусов тепла, местами небольшой дождь, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Первого мая погода будет именно той, которой ей предписано быть… тот температурный режим, который является средним за последнее тридцатилетие. Ночные от 3 до 8 градусов, дневные от 13 до 18, местами небольшой дождь", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, 2 мая ночные температуры опустятся до нуля при переменной облачности, однако днем снова будет 14-18 градусов тепла.
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МоскваРоссияОбществоРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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