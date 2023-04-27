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Вильфанд предупредил москвичей о похолодании - РИА Новости, 27.04.2023
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13:18 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/pogoda-1868107876.html
Вильфанд предупредил москвичей о похолодании
Вильфанд предупредил москвичей о похолодании - РИА Новости, 27.04.2023
Вильфанд предупредил москвичей о похолодании
К Москве приближается холодный фронт, ожидается умеренный дождь, в воскресенье в Подмосковье будут заморозки, заявил в четверг научный руководитель... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:18
2023-04-27T13:18
москва
общество
московская область (подмосковье)
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. К Москве приближается холодный фронт, ожидается умеренный дождь, в воскресенье в Подмосковье будут заморозки, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Уже завтра погода значительно изменится… завтра приближается холодный фронт, он будет проходить Москву ночью и в первой половине дня, поэтому умеренный дождь", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, дождь продолжит идти и в субботу. "Двадцать девятого дождливая погода ночью, температура понизится до двух-семи градусов, и днем, это будет самый холодный день последней декады месяца, максимальные значения всего 11-13 градусов… В воскресенье ночью температура низкая - три-пять градусов, а по области даже до нуля и минус два градуса, будут заморозки", - добавил синоптик. При этом синоптик подчеркнул, что такая погода после аномально высоких температур будет около климатической нормы.
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москва, общество, московская область (подмосковье), россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Москва, Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Вильфанд предупредил москвичей о похолодании

Вильфанд заявил, что в Москве ожидается похолодание и умеренные дожди

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг на речном трамвайчика "Москва-1
Российский флаг на речном трамвайчика Москва-1 - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. К Москве приближается холодный фронт, ожидается умеренный дождь, в воскресенье в Подмосковье будут заморозки, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Уже завтра погода значительно изменится… завтра приближается холодный фронт, он будет проходить Москву ночью и в первой половине дня, поэтому умеренный дождь", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, дождь продолжит идти и в субботу.
"Двадцать девятого дождливая погода ночью, температура понизится до двух-семи градусов, и днем, это будет самый холодный день последней декады месяца, максимальные значения всего 11-13 градусов… В воскресенье ночью температура низкая - три-пять градусов, а по области даже до нуля и минус два градуса, будут заморозки", - добавил синоптик.
При этом синоптик подчеркнул, что такая погода после аномально высоких температур будет около климатической нормы.
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МоскваОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияРоман ВильфандГидрометцентрПогода
 
 
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