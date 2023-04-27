https://ria.ru/20230427/pogoda-1868024638.html
Москвичам пообещали первую весеннюю грозу
Москвичам пообещали первую весеннюю грозу - РИА Новости, 27.04.2023
Москвичам пообещали первую весеннюю грозу
Облачная с прояснениями погода, первая весенняя гроза во второй половине дня и до плюс 21 градуса ожидают в четверг жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T08:26
2023-04-27T08:26
2023-04-27T08:27
общество
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, первая весенняя гроза во второй половине дня и до плюс 21 градуса ожидают в четверг жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
https://ria.ru/20230425/magnitnye-1867396874.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос", москва
Общество, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Москва
Москвичам пообещали первую весеннюю грозу
Синоптик Тишковец: первая весенняя гроза и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг