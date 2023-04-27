https://ria.ru/20230427/pogoda-1868024638.html

Москвичам пообещали первую весеннюю грозу

Москвичам пообещали первую весеннюю грозу - РИА Новости, 27.04.2023

Москвичам пообещали первую весеннюю грозу

Облачная с прояснениями погода, первая весенняя гроза во второй половине дня и до плюс 21 градуса ожидают в четверг жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T08:26

2023-04-27T08:26

2023-04-27T08:27

общество

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866615302_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28029236bf650c14a8246545ebb60038.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, первая весенняя гроза во второй половине дня и до плюс 21 градуса ожидают в четверг жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.

https://ria.ru/20230425/magnitnye-1867396874.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос", москва