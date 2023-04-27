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Москвичам пообещали первую весеннюю грозу - РИА Новости, 27.04.2023
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08:26 27.04.2023 (обновлено: 08:27 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/pogoda-1868024638.html
Москвичам пообещали первую весеннюю грозу
Москвичам пообещали первую весеннюю грозу - РИА Новости, 27.04.2023
Москвичам пообещали первую весеннюю грозу
Облачная с прояснениями погода, первая весенняя гроза во второй половине дня и до плюс 21 градуса ожидают в четверг жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T08:26
2023-04-27T08:27
общество
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, первая весенняя гроза во второй половине дня и до плюс 21 градуса ожидают в четверг жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
https://ria.ru/20230425/magnitnye-1867396874.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос", москва
Общество, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Москва
Москвичам пообещали первую весеннюю грозу

Синоптик Тишковец: первая весенняя гроза и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг на речном трамвайчике в Москве
Российский флаг на речном трамвайчике в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский флаг на речном трамвайчике в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, первая весенняя гроза во второй половине дня и до плюс 21 градуса ожидают в четверг жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза, первая весенняя гроза сегодня. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха составит в столице плюс 19-21, в Подмосковье - от 17 до 22 градусов тепла", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецЦентр "Фобос"Москва
 
 
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