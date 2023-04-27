Юрист объяснил, как распознать недоплату пенсии
Юрист Виноградов: пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах
© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах, рассказал агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Виноват в этом может быть работодатель, не плативший взносы за сотрудника.
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“Если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения, стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны”, - заверил эксперт.
Бывают и технические ошибки в документах, например, в системе Социального фонда неверно указаны данные работники. Это можно проверить на сайте Госуслуг или в офисе фонда. Если ошибка есть, надо подать заявление на ее исправление. Иногда положенные прибавки к пенсии платят лишь после подачи заявления. Это необходимо сделать как можно скорее, ведь взыскать недоплату за прошлое время нельзя.
Чтобы такого не произошло, нужно знать свои права, следить за состоянием индивидуального счета и вовремя исправлять ошибки, заключил юрист.