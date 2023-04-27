https://ria.ru/20230427/pensiya-1868005759.html

Юрист объяснил, как распознать недоплату пенсии

Юрист объяснил, как распознать недоплату пенсии - РИА Новости, 27.04.2023

Юрист объяснил, как распознать недоплату пенсии

Пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах, рассказал агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T01:16

2023-04-27T01:16

2023-04-27T01:16

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

пенсия

пенсионеры

пенсии

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах, рассказал агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Виноват в этом может быть работодатель, не плативший взносы за сотрудника.Бывают и технические ошибки в документах, например, в системе Социального фонда неверно указаны данные работники. Это можно проверить на сайте Госуслуг или в офисе фонда. Если ошибка есть, надо подать заявление на ее исправление. Иногда положенные прибавки к пенсии платят лишь после подачи заявления. Это необходимо сделать как можно скорее, ведь взыскать недоплату за прошлое время нельзя.Чтобы такого не произошло, нужно знать свои права, следить за состоянием индивидуального счета и вовремя исправлять ошибки, заключил юрист.

https://ria.ru/20230425/pensiya-1867474384.html

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2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры, пенсии, россия