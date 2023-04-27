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Юрист объяснил, как распознать недоплату пенсии - РИА Новости, 27.04.2023
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01:16 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/pensiya-1868005759.html
Юрист объяснил, как распознать недоплату пенсии
Юрист объяснил, как распознать недоплату пенсии - РИА Новости, 27.04.2023
Юрист объяснил, как распознать недоплату пенсии
Пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах, рассказал агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T01:16
2023-04-27T01:16
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсия
пенсионеры
пенсии
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах, рассказал агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Виноват в этом может быть работодатель, не плативший взносы за сотрудника.Бывают и технические ошибки в документах, например, в системе Социального фонда неверно указаны данные работники. Это можно проверить на сайте Госуслуг или в офисе фонда. Если ошибка есть, надо подать заявление на ее исправление. Иногда положенные прибавки к пенсии платят лишь после подачи заявления. Это необходимо сделать как можно скорее, ведь взыскать недоплату за прошлое время нельзя.Чтобы такого не произошло, нужно знать свои права, следить за состоянием индивидуального счета и вовремя исправлять ошибки, заключил юрист.
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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры, пенсии, россия
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсия, Пенсионеры, Пенсии, Россия
Юрист объяснил, как распознать недоплату пенсии

Юрист Виноградов: пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах, рассказал агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Виноват в этом может быть работодатель, не плативший взносы за сотрудника.
«
“Если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения, стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны”, - заверил эксперт.
Бывают и технические ошибки в документах, например, в системе Социального фонда неверно указаны данные работники. Это можно проверить на сайте Госуслуг или в офисе фонда. Если ошибка есть, надо подать заявление на ее исправление. Иногда положенные прибавки к пенсии платят лишь после подачи заявления. Это необходимо сделать как можно скорее, ведь взыскать недоплату за прошлое время нельзя.
Чтобы такого не произошло, нужно знать свои права, следить за состоянием индивидуального счета и вовремя исправлять ошибки, заключил юрист.
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ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ПенсияПенсионерыПенсииРоссия
 
 
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