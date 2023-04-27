https://ria.ru/20230427/otnosheniya-1868286683.html

США не считают россиян врагами, заявила посол Трейси

США не считают россиян врагами, заявила посол Трейси - РИА Новости, 27.04.2023

США не считают россиян врагами, заявила посол Трейси

Отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на одной из самых низких точек, но американцы не считают россиян врагами, заявила в в интервью в четверг посол... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:06

2023-04-27T21:06

2023-04-27T21:06

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украина

россия

владимир путин

линн трейси

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на одной из самых низких точек, но американцы не считают россиян врагами, заявила в в интервью в четверг посол США в РФ Линн Трейси. По ее мнению, причины этого в том числе в "неверно истолкованной" Москвой "ситуации в Украине в 2014 году". Как отметила посол, российская сторона "снова неверно ее истолковала в 2022 году и продолжает это делать". Вместе с тем она подчеркнула, что "США не рассматривают россиян как врагов". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, линн трейси, вашингтон (штат)