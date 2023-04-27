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США не считают россиян врагами, заявила посол Трейси - РИА Новости, 27.04.2023
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21:06 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/otnosheniya-1868286683.html
США не считают россиян врагами, заявила посол Трейси
США не считают россиян врагами, заявила посол Трейси - РИА Новости, 27.04.2023
США не считают россиян врагами, заявила посол Трейси
Отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на одной из самых низких точек, но американцы не считают россиян врагами, заявила в в интервью в четверг посол... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T21:06
2023-04-27T21:06
в мире
украина
россия
владимир путин
линн трейси
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на одной из самых низких точек, но американцы не считают россиян врагами, заявила в в интервью в четверг посол США в РФ Линн Трейси. По ее мнению, причины этого в том числе в "неверно истолкованной" Москвой "ситуации в Украине в 2014 году". Как отметила посол, российская сторона "снова неверно ее истолковала в 2022 году и продолжает это делать". Вместе с тем она подчеркнула, что "США не рассматривают россиян как врагов". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции.
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, линн трейси, вашингтон (штат)
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Линн Трейси, Вашингтон (штат)
США не считают россиян врагами, заявила посол Трейси

Посол Трейси: США не считают россиян врагами и не хотят отменить народ России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на одной из самых низких точек, но американцы не считают россиян врагами, заявила в в интервью в четверг посол США в РФ Линн Трейси.
«
"Я соглашусь с тем, что наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить за очень долгое время", - сказала Трейси в интервью "Коммерсанту".
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По ее мнению, причины этого в том числе в "неверно истолкованной" Москвой "ситуации в Украине в 2014 году". Как отметила посол, российская сторона "снова неверно ее истолковала в 2022 году и продолжает это делать".
Вместе с тем она подчеркнула, что "США не рассматривают россиян как врагов".
«
"Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России", - заключила Трейси.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции.
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