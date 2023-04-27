США не считают россиян врагами, заявила посол Трейси
Посол Трейси: США не считают россиян врагами и не хотят отменить народ России
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на одной из самых низких точек, но американцы не считают россиян врагами, заявила в в интервью в четверг посол США в РФ Линн Трейси.
«
"Я соглашусь с тем, что наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить за очень долгое время", - сказала Трейси в интервью "Коммерсанту".
По ее мнению, причины этого в том числе в "неверно истолкованной" Москвой "ситуации в Украине в 2014 году". Как отметила посол, российская сторона "снова неверно ее истолковала в 2022 году и продолжает это делать".
Вместе с тем она подчеркнула, что "США не рассматривают россиян как врагов".
«
"Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России", - заключила Трейси.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции.