https://ria.ru/20230427/oruzhie-1868181381.html

В Британии не ответили на вопрос о поставке Киеву дальнобойного оружия

В Британии не ответили на вопрос о поставке Киеву дальнобойного оружия - РИА Новости, 27.04.2023

В Британии не ответили на вопрос о поставке Киеву дальнобойного оружия

Замглавы минобороны Великобритании Эндрю Мюрисон ушел от ответа на вопрос о возможной поставке Киеву вооружений большего радиуса действия, подчеркнув, что... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:12

2023-04-27T16:12

2023-04-27T16:12

россия

украина

киев

сергей лавров

дмитрий песков

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Замглавы минобороны Великобритании Эндрю Мюрисон ушел от ответа на вопрос о возможной поставке Киеву вооружений большего радиуса действия, подчеркнув, что Лондон уже предоставил Украине артиллерийские установки AS90. "AS90 – хорошее артиллерийское орудие, и Украина точно получит пользу от него… Цель нашей поддержки – это позволить Украине защищать себя, и AS не выходит за рамки этой цели", - сказал он, отвечая на вопрос парламентария о том, какие вооружения большего радиуса действия Британия поставит Украине и в какие сроки. Трансляция велась на сайте британского парламента. Мюрисон добавил, что при решении этого вопроса МО Британии учитывает наличие артиллерийских орудий в собственной армии и возможность их заменить в случае передачи Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230421/ukraina-1866962736.html

россия

украина

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, сергей лавров, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр