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Украинские войска обстреляли Владимировку и Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Владимировку и Александровку в ДНР - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские войска обстреляли Владимировку и Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Владимировку и Александровку в ДНР, выпустив по поселкам девять снарядов крупного калибра, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T20:47
2023-04-27T20:47
2023-04-27T20:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
красногоровка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Владимировку и Александровку в ДНР, выпустив по поселкам девять снарядов крупного калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.55 - населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 19:05 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Поселок Владимировка расположен менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, красногоровка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Красногоровка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Владимировку и Александровку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Владимировку и Александровку