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Украинские военные обстреляли из РСЗО Донецк
Украинские военные обстреляли из РСЗО Донецк - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские военные обстреляли из РСЗО Донецк
Украинские войска в 18.25 выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:33
2023-04-27T18:33
2023-04-27T18:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.25 выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.О последствиях обстрела и типе примененного РСЗО не сообщается.Кроме того, в 17.50 ведомством был зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка, в ходе которого по городу выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК
Украинские военные обстреляли из РСЗО Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка