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Украинские военные обстреляли из РСЗО Донецк - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 27.04.2023 (обновлено: 18:41 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/obstrel-1868251288.html
Украинские военные обстреляли из РСЗО Донецк
Украинские военные обстреляли из РСЗО Донецк - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские военные обстреляли из РСЗО Донецк
Украинские войска в 18.25 выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:33
2023-04-27T18:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.25 выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.О последствиях обстрела и типе примененного РСЗО не сообщается.Кроме того, в 17.50 ведомством был зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка, в ходе которого по городу выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК
Украинские военные обстреляли из РСЗО Донецк

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.25 выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.
О последствиях обстрела и типе примененного РСЗО не сообщается.
Кроме того, в 17.50 ведомством был зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка, в ходе которого по городу выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦКК
 
 
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