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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:06 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/obstrel-1868239957.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска за полтора часа дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:06
2023-04-27T18:06
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства, опубликованном в его телеграм-канале. Кроме того, в 17.10 ведомство зафиксировало обстрел поселка Каштановое на окраине Ясиноватой, в ходе которого было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Поселок Каштановое расположен на западной окраине Ясиноватой, крупного железнодорожного узла в 25 километрах от Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
куйбышевский район
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куйбышевский район, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства, опубликованном в его телеграм-канале.
Кроме того, в 17.10 ведомство зафиксировало обстрел поселка Каштановое на окраине Ясиноватой, в ходе которого было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Поселок Каштановое расположен на западной окраине Ясиноватой, крупного железнодорожного узла в 25 километрах от Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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