https://ria.ru/20230427/obstrel-1868180758.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в представительстве... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:11
2023-04-27T16:11
2023-04-27T16:11
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.25 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 15.30 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства, опубликованном в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка семь снарядов