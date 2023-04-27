https://ria.ru/20230427/obstrel-1868018568.html

Украинские войска за 2,5 часа выпустили по территории ДНР 20 снарядов

Украинские войска за 2,5 часа выпустили по территории ДНР 20 снарядов - РИА Новости, 27.04.2023

Украинские войска за 2,5 часа выпустили по территории ДНР 20 снарядов

Украинские войска с 3.45 по 6.10 выпустили по ДНР 20 снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T06:28

2023-04-27T06:28

2023-04-27T06:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

нато

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска с 3.45 по 6.10 выпустили по ДНР 20 снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 3.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новоукраинка - населенный пункт Петровское: выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 4.20 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 5.35 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра... 5.50 населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 6.10 населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230426/postradavshaya-1867971592.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, сцкк, нато, донецк, украина