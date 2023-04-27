Украинские войска за 2,5 часа выпустили по территории ДНР 20 снарядов
Украинские войска за 2,5 часа выпустили по ДНР 20 снарядов калибром 155 и 122 миллиметра
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска с 3.45 по 6.10 выпустили по ДНР 20 снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 3.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новоукраинка - населенный пункт Петровское: выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 4.20 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 5.35 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра... 5.50 населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 6.10 населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.