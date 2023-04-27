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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Новобахмутовке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T03:48
2023-04-27T03:48
2023-04-27T03:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Новобахмутовке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Калиново – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - сказано в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230426/postradavshaya-1867971592.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, сша
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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
ВСУ выпустили по Новобахмутовке в ДНР четыре снаряда "натовского" калибра