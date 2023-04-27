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В России заочно арестовали командующего ВМС Украины Неижпапу - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 27.04.2023 (обновлено: 18:30 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/neizhpapa-1868241318.html
В России заочно арестовали командующего ВМС Украины Неижпапу
В России заочно арестовали командующего ВМС Украины Неижпапу - РИА Новости, 27.04.2023
В России заочно арестовали командующего ВМС Украины Неижпапу
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу по трем эпизодам уголовной статьи об организации посягательства на жизнь... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:08
2023-04-27T18:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
происшествия
москва
алексей неижпапа
военно-морские силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу по трем эпизодам уголовной статьи об организации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Хамовническим районным судом города Москвы 27 апреля 2023 года заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в трёх преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.33, ст.317 УК РФ, гражданину Украины Неижпапе А.Л., занимающему должность командующего ВМС Украины", - сказал собеседник агентства. Таким образом, Неижпапа будет помещен под арест в случае задержания на территории РФ или экстрадиции.Ранее МВД России объявило его в розыск. Детали дела в суде не разгласили.Указанная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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россия, украина, происшествия, москва, алексей неижпапа, военно-морские силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Происшествия, Москва, Алексей Неижпапа, Военно-морские силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В России заочно арестовали командующего ВМС Украины Неижпапу

Командующего ВМС Украины Неижпапу заочно арестовали в Москве

© РИА НовостиАлексей Неижпапа
Алексей Неижпапа - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости
Алексей Неижпапа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу по трем эпизодам уголовной статьи об организации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Хамовническим районным судом города Москвы 27 апреля 2023 года заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в трёх преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.33, ст.317 УК РФ, гражданину Украины Неижпапе А.Л., занимающему должность командующего ВМС Украины", - сказал собеседник агентства. Таким образом, Неижпапа будет помещен под арест в случае задержания на территории РФ или экстрадиции.
Ранее МВД России объявило его в розыск. Детали дела в суде не разгласили.
Указанная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
В Москве заочно арестовали начальника военной разведки Украины
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаПроисшествияМоскваАлексей НеижпапаВоенно-морские силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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