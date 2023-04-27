https://ria.ru/20230427/nastuplenie-1868031182.html
Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин
Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.04.2023
Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеэфире, что сомневается в украинском контрнаступлении в начале мая, при этом выразил уверенность, что рано или поздно... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:28
2023-04-27T09:28
2023-04-27T09:48
специальная военная операция на украине
киев
денис пушилин
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеэфире, что сомневается в украинском контрнаступлении в начале мая, при этом выразил уверенность, что рано или поздно оно все-таки состоится."Что касается начала мая, есть у меня определенные сомнения. Ну а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание неправильности данных действий, то его заставят", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Заставят за счет того, что украинскому режиму извне было выделено очень серьезное финансирование, причем не только из США, но и из ряда европейских стран, поэтому его надо отрабатывать", - отметил Пушилин.В качестве направлений для возможного контрнаступления Киева, предположил он, можно выделить Запорожское, а также направление Сватово-Кременной. При этом точные даты назвать трудно, могут быть и отвлекающие маневры, добавил врио главы республики.
https://ria.ru/20230427/kontrnastuplenie-1868024093.html
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин
Пушилин заявил, что Киев точно пойдет в контрнаступление, но не в начале мая