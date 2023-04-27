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Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 27.04.2023 (обновлено: 09:48 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/nastuplenie-1868031182.html
Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин
Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.04.2023
Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеэфире, что сомневается в украинском контрнаступлении в начале мая, при этом выразил уверенность, что рано или поздно... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:28
2023-04-27T09:48
специальная военная операция на украине
киев
денис пушилин
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеэфире, что сомневается в украинском контрнаступлении в начале мая, при этом выразил уверенность, что рано или поздно оно все-таки состоится."Что касается начала мая, есть у меня определенные сомнения. Ну а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание неправильности данных действий, то его заставят", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Заставят за счет того, что украинскому режиму извне было выделено очень серьезное финансирование, причем не только из США, но и из ряда европейских стран, поэтому его надо отрабатывать", - отметил Пушилин.В качестве направлений для возможного контрнаступления Киева, предположил он, можно выделить Запорожское, а также направление Сватово-Кременной. При этом точные даты назвать трудно, могут быть и отвлекающие маневры, добавил врио главы республики.
https://ria.ru/20230427/kontrnastuplenie-1868024093.html
киев
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киев, денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что Киев точно пойдет в контрнаступление, но не в начале мая

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеэфире, что сомневается в украинском контрнаступлении в начале мая, при этом выразил уверенность, что рано или поздно оно все-таки состоится.
"Что касается начала мая, есть у меня определенные сомнения. Ну а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание неправильности данных действий, то его заставят", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Заставят за счет того, что украинскому режиму извне было выделено очень серьезное финансирование, причем не только из США, но и из ряда европейских стран, поэтому его надо отрабатывать", - отметил Пушилин.
В качестве направлений для возможного контрнаступления Киева, предположил он, можно выделить Запорожское, а также направление Сватово-Кременной. При этом точные даты назвать трудно, могут быть и отвлекающие маневры, добавил врио главы республики.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Запорожской области раскрыли тактику Киева перед контрнаступлением
Вчера, 08:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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