https://ria.ru/20230427/nastuplenie-1868031182.html

Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин

Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.04.2023

Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеэфире, что сомневается в украинском контрнаступлении в начале мая, при этом выразил уверенность, что рано или поздно... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:28

2023-04-27T09:28

2023-04-27T09:48

специальная военная операция на украине

киев

денис пушилин

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеэфире, что сомневается в украинском контрнаступлении в начале мая, при этом выразил уверенность, что рано или поздно оно все-таки состоится."Что касается начала мая, есть у меня определенные сомнения. Ну а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание неправильности данных действий, то его заставят", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Заставят за счет того, что украинскому режиму извне было выделено очень серьезное финансирование, причем не только из США, но и из ряда европейских стран, поэтому его надо отрабатывать", - отметил Пушилин.В качестве направлений для возможного контрнаступления Киева, предположил он, можно выделить Запорожское, а также направление Сватово-Кременной. При этом точные даты назвать трудно, могут быть и отвлекающие маневры, добавил врио главы республики.

https://ria.ru/20230427/kontrnastuplenie-1868024093.html

киев

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность