Ремонт чаплыгинского моста в Липецкой области завершат осенью 2023 года
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиРемонт чаплыгинского моста в Липецкой области завершат осенью 2023 года
Ремонт чаплыгинского моста в Липецкой области завершат осенью 2023 года
ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт стометрового моста в городе Чаплыгин Липецкой области завершится осенью этого года; всего же в 2023 году в регионе планируется сдать 12 обновленных переправ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что ремонт моста в Чаплыгине ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Прежде, чем приступить к ремонту, подрядчику пришлось демонтировать переправу и построить три других моста: временный автомобильный, временный пешеходный и постоянную металлическую эстакаду.
По словам Артамонова, от старого моста практически ничего не осталось. Переправа будет отстроена заново: подрядчику предстоит возвести 6 опор, смонтировать пять пролётных строений, сопряжения, мостовое полотно, три подпорные стенки, а также укрепить конусы и обустроить 50-метровые подходы.
Завершиться ремонт должен осенью 2023 года. Работы идут по графику. Всего власти планируют сдать в эксплуатацию в этом году 12 переправ.
"В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения", – отметил Артамонов.
Он отметил, что ремонт моста в Чаплыгине ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Прежде, чем приступить к ремонту, подрядчику пришлось демонтировать переправу и построить три других моста: временный автомобильный, временный пешеходный и постоянную металлическую эстакаду.
По словам Артамонова, от старого моста практически ничего не осталось. Переправа будет отстроена заново: подрядчику предстоит возвести 6 опор, смонтировать пять пролётных строений, сопряжения, мостовое полотно, три подпорные стенки, а также укрепить конусы и обустроить 50-метровые подходы.
Завершиться ремонт должен осенью 2023 года. Работы идут по графику. Всего власти планируют сдать в эксплуатацию в этом году 12 переправ.
"В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения", – отметил Артамонов.