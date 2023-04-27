https://ria.ru/20230427/most-1868205842.html

Ремонт чаплыгинского моста в Липецкой области завершат осенью 2023 года

Ремонт чаплыгинского моста в Липецкой области завершат осенью 2023 года - РИА Новости, 27.04.2023

Ремонт чаплыгинского моста в Липецкой области завершат осенью 2023 года

Капитальный ремонт стометрового моста в городе Чаплыгин Липецкой области завершится осенью этого года; всего же в 2023 году в регионе планируется сдать 12... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:54

2023-04-27T16:54

2023-04-27T16:54

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт стометрового моста в городе Чаплыгин Липецкой области завершится осенью этого года; всего же в 2023 году в регионе планируется сдать 12 обновленных переправ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что ремонт моста в Чаплыгине ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Прежде, чем приступить к ремонту, подрядчику пришлось демонтировать переправу и построить три других моста: временный автомобильный, временный пешеходный и постоянную металлическую эстакаду.По словам Артамонова, от старого моста практически ничего не осталось. Переправа будет отстроена заново: подрядчику предстоит возвести 6 опор, смонтировать пять пролётных строений, сопряжения, мостовое полотно, три подпорные стенки, а также укрепить конусы и обустроить 50-метровые подходы.Завершиться ремонт должен осенью 2023 года. Работы идут по графику. Всего власти планируют сдать в эксплуатацию в этом году 12 переправ."В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230324/mosty-1860371521.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов