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Ремонт чаплыгинского моста в Липецкой области завершат осенью 2023 года - РИА Новости, 27.04.2023
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Липецкая область
 
16:54 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/most-1868205842.html
Ремонт чаплыгинского моста в Липецкой области завершат осенью 2023 года
Ремонт чаплыгинского моста в Липецкой области завершат осенью 2023 года - РИА Новости, 27.04.2023
Ремонт чаплыгинского моста в Липецкой области завершат осенью 2023 года
Капитальный ремонт стометрового моста в городе Чаплыгин Липецкой области завершится осенью этого года; всего же в 2023 году в регионе планируется сдать 12... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:54
2023-04-27T16:54
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт стометрового моста в городе Чаплыгин Липецкой области завершится осенью этого года; всего же в 2023 году в регионе планируется сдать 12 обновленных переправ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что ремонт моста в Чаплыгине ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Прежде, чем приступить к ремонту, подрядчику пришлось демонтировать переправу и построить три других моста: временный автомобильный, временный пешеходный и постоянную металлическую эстакаду.По словам Артамонова, от старого моста практически ничего не осталось. Переправа будет отстроена заново: подрядчику предстоит возвести 6 опор, смонтировать пять пролётных строений, сопряжения, мостовое полотно, три подпорные стенки, а также укрепить конусы и обустроить 50-метровые подходы.Завершиться ремонт должен осенью 2023 года. Работы идут по графику. Всего власти планируют сдать в эксплуатацию в этом году 12 переправ."В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230324/mosty-1860371521.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Ремонт чаплыгинского моста в Липецкой области завершат осенью 2023 года

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиРемонт чаплыгинского моста в Липецкой области завершат осенью 2023 года
Ремонт чаплыгинского моста в Липецкой области завершат осенью 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Ремонт чаплыгинского моста в Липецкой области завершат осенью 2023 года
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт стометрового моста в городе Чаплыгин Липецкой области завершится осенью этого года; всего же в 2023 году в регионе планируется сдать 12 обновленных переправ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Он отметил, что ремонт моста в Чаплыгине ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Прежде, чем приступить к ремонту, подрядчику пришлось демонтировать переправу и построить три других моста: временный автомобильный, временный пешеходный и постоянную металлическую эстакаду.

По словам Артамонова, от старого моста практически ничего не осталось. Переправа будет отстроена заново: подрядчику предстоит возвести 6 опор, смонтировать пять пролётных строений, сопряжения, мостовое полотно, три подпорные стенки, а также укрепить конусы и обустроить 50-метровые подходы.

Завершиться ремонт должен осенью 2023 года. Работы идут по графику. Всего власти планируют сдать в эксплуатацию в этом году 12 переправ.

"В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения", – отметил Артамонов.
Мост в Липецкой области, который будет отремонтирован в рамках нацпроекта Безопасные качественные дороги - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Два моста капитально отремонтируют в Липецке в рамках нацпроекта
24 марта, 13:39
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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