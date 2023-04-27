https://ria.ru/20230427/mosoblkontrol-1868164466.html

Количество штрафов за административные правонарушения снизилось на 30% в МО

Количество штрафов за административные правонарушения снизилось на 30% в МО - РИА Новости, 27.04.2023

Количество штрафов за административные правонарушения снизилось на 30% в МО

С августа 2022 года в Московской области фиксируют снижение количества административных правонарушений почти на 30%, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:29

2023-04-27T15:29

2023-04-27T15:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. С августа 2022 года в Московской области фиксируют снижение количества административных правонарушений почти на 30%, сообщил телеканал "360".Ситуация изменилась благодаря новациям, внесенным в Кодекс РФ об административных правонарушениях в июле 2022 года. Положение гласит, что, если во время одного контрольного мероприятия было выявлено несколько нарушений, наказание вынесут лишь одно, но по самой строгой санкции статьи.В Мособлконтроле отметили, что новый подход существенно снижает финансовую нагрузку на должностных и юридических лиц.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)