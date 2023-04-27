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Количество штрафов за административные правонарушения снизилось на 30% в МО - РИА Новости, 27.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:29 27.04.2023 (обновлено: 15:30 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/mosoblkontrol-1868164466.html
Количество штрафов за административные правонарушения снизилось на 30% в МО
Количество штрафов за административные правонарушения снизилось на 30% в МО - РИА Новости, 27.04.2023
Количество штрафов за административные правонарушения снизилось на 30% в МО
С августа 2022 года в Московской области фиксируют снижение количества административных правонарушений почти на 30%, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:29
2023-04-27T15:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. С августа 2022 года в Московской области фиксируют снижение количества административных правонарушений почти на 30%, сообщил телеканал "360".Ситуация изменилась благодаря новациям, внесенным в Кодекс РФ об административных правонарушениях в июле 2022 года. Положение гласит, что, если во время одного контрольного мероприятия было выявлено несколько нарушений, наказание вынесут лишь одно, но по самой строгой санкции статьи.В Мособлконтроле отметили, что новый подход существенно снижает финансовую нагрузку на должностных и юридических лиц.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Количество штрафов за административные правонарушения снизилось на 30% в МО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. С августа 2022 года в Московской области фиксируют снижение количества административных правонарушений почти на 30%, сообщил телеканал "360".
Ситуация изменилась благодаря новациям, внесенным в Кодекс РФ об административных правонарушениях в июле 2022 года. Положение гласит, что, если во время одного контрольного мероприятия было выявлено несколько нарушений, наказание вынесут лишь одно, но по самой строгой санкции статьи.
В Мособлконтроле отметили, что новый подход существенно снижает финансовую нагрузку на должностных и юридических лиц.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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