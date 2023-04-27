https://ria.ru/20230427/moskva-1868028914.html

Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали датчик для сверхвысоких токов

Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали датчик для сверхвысоких токов - РИА Новости, 27.04.2023

Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали датчик для сверхвысоких токов

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал и запатентовал волоконно-оптический датчик измерения сверхвысоких токов для проекта экспериментального термоядерного РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:14

2023-04-27T09:14

2023-04-27T09:36

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал и запатентовал волоконно-оптический датчик измерения сверхвысоких токов для проекта экспериментального термоядерного реактора, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Главным элементом токамака является система длительного удержания раскаленной плазмы в камере за счет магнитного поля. В зависимости от мощности установка способна создавать в плазме ток от 1 до 17 мегаампер, при этом сама плазма разогревается до 150 миллионов градусов по Цельсию, что в 10 раз выше, чем в ядре Солнца.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский, москва