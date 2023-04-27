Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали датчик для сверхвысоких токов
© Фото : пресс-служба ДИППВ ОЭЗ "Технополис Москва" разработан волоконно-оптический датчик измерения сверхвысоких токов
© Фото : пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ "Технополис Москва" разработан волоконно-оптический датчик измерения сверхвысоких токов. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал и запатентовал волоконно-оптический датчик измерения сверхвысоких токов для проекта экспериментального термоядерного реактора, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Новая разработка научно-производственной компания "Профотек" относится к технологиям будущего – управляемому термоядерному синтезу, который может обеспечить огромные объемы экологически чистой и безопасной энергии. Россия была первой, кто разработал технологию термоядерного реактора и построил экспериментальную установку - токамак. Работы в этом направлении ведутся до сих пор, поэтому разработка имеет большое практическое значение", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Главным элементом токамака является система длительного удержания раскаленной плазмы в камере за счет магнитного поля. В зависимости от мощности установка способна создавать в плазме ток от 1 до 17 мегаампер, при этом сама плазма разогревается до 150 миллионов градусов по Цельсию, что в 10 раз выше, чем в ядре Солнца.
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"Уникальность разработки проявляется не только в высокой точности и стабильности измерений постоянных и импульсных токов, возникающих в камере термоядерного реактора, но и в возможностях к масштабированию решения в части диапазонов измеряемых величин и возможности портирования изобретения в системы измерения и защиты силового оборудования традиционной энергетики – мощных генераторов и трансформаторов ГЭС и АЭС", – пояснил технический директор компании Максим Янин.