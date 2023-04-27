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Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали датчик для сверхвысоких токов - РИА Новости, 27.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:14 27.04.2023 (обновлено: 09:36 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/moskva-1868028914.html
Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали датчик для сверхвысоких токов
Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали датчик для сверхвысоких токов - РИА Новости, 27.04.2023
Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали датчик для сверхвысоких токов
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал и запатентовал волоконно-оптический датчик измерения сверхвысоких токов для проекта экспериментального термоядерного РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:14
2023-04-27T09:36
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал и запатентовал волоконно-оптический датчик измерения сверхвысоких токов для проекта экспериментального термоядерного реактора, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Главным элементом токамака является система длительного удержания раскаленной плазмы в камере за счет магнитного поля. В зависимости от мощности установка способна создавать в плазме ток от 1 до 17 мегаампер, при этом сама плазма разогревается до 150 миллионов градусов по Цельсию, что в 10 раз выше, чем в ядре Солнца.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали датчик для сверхвысоких токов

© Фото : пресс-служба ДИППВ ОЭЗ "Технополис Москва" разработан волоконно-оптический датчик измерения сверхвысоких токов
В ОЭЗ Технополис Москва разработан волоконно-оптический датчик измерения сверхвысоких токов - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ "Технополис Москва" разработан волоконно-оптический датчик измерения сверхвысоких токов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал и запатентовал волоконно-оптический датчик измерения сверхвысоких токов для проекта экспериментального термоядерного реактора, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Новая разработка научно-производственной компания "Профотек" относится к технологиям будущего – управляемому термоядерному синтезу, который может обеспечить огромные объемы экологически чистой и безопасной энергии. Россия была первой, кто разработал технологию термоядерного реактора и построил экспериментальную установку - токамак. Работы в этом направлении ведутся до сих пор, поэтому разработка имеет большое практическое значение", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Главным элементом токамака является система длительного удержания раскаленной плазмы в камере за счет магнитного поля. В зависимости от мощности установка способна создавать в плазме ток от 1 до 17 мегаампер, при этом сама плазма разогревается до 150 миллионов градусов по Цельсию, что в 10 раз выше, чем в ядре Солнца.
«
"Уникальность разработки проявляется не только в высокой точности и стабильности измерений постоянных и импульсных токов, возникающих в камере термоядерного реактора, но и в возможностях к масштабированию решения в части диапазонов измеряемых величин и возможности портирования изобретения в системы измерения и защиты силового оборудования традиционной энергетики – мощных генераторов и трансформаторов ГЭС и АЭС", – пояснил технический директор компании Максим Янин.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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