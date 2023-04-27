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Лучшим режиссером ММКФ стал мексиканец Тонатью Гарсия - РИА Новости, 27.04.2023
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Культура
 
21:58 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/mmkf-1868294546.html
Лучшим режиссером ММКФ стал мексиканец Тонатью Гарсия
Лучшим режиссером ММКФ стал мексиканец Тонатью Гарсия - РИА Новости, 27.04.2023
Лучшим режиссером ММКФ стал мексиканец Тонатью Гарсия
Лучшим режиссером Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признали мексиканца Тонатью Гарсия за картину "Черная луна", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T21:58
2023-04-27T21:58
культура
мексика
сергей эйзенштейн
никита михалков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лучшим режиссером Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признали мексиканца Тонатью Гарсия за картину "Черная луна", передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия". "В начале 20 века Сергей Эйзенштейн приехал в Мексику и сейчас мы продолжаем эту добрую традицию, эту связь. Хочу выразить большую благодарность своей команде и спасибо всем вам, здесь присутствующим", - сказал Тонатью Гарсия. ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. Президент фестиваля - Никита Михалков. В этом году ММКФ проходит с 20 по 27 апреля.
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мексика, сергей эйзенштейн, никита михалков
Культура, Мексика, Сергей Эйзенштейн, Никита Михалков
Лучшим режиссером ММКФ стал мексиканец Тонатью Гарсия

Лучшим режиссером ММКФ признали мексиканца Тонатью Гарсия за картину "Черная луна"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкФотографы и телеоператоры на церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Фотографы и телеоператоры на церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Фотографы и телеоператоры на церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лучшим режиссером Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признали мексиканца Тонатью Гарсия за картину "Черная луна", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия".
"В начале 20 века Сергей Эйзенштейн приехал в Мексику и сейчас мы продолжаем эту добрую традицию, эту связь. Хочу выразить большую благодарность своей команде и спасибо всем вам, здесь присутствующим", - сказал Тонатью Гарсия.
ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. Президент фестиваля - Никита Михалков. В этом году ММКФ проходит с 20 по 27 апреля.
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