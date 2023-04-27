https://ria.ru/20230427/meropriyatiya-1869397975.html
Более 250 эколого-просветительских мероприятий пройдет в мае в Москве
Более 250 эколого-просветительских мероприятий пройдет в мае в Москве - РИА Новости, 03.05.2023
Более 250 эколого-просветительских мероприятий пройдет в мае в Москве
Более 250 эколого-просветительских мероприятий пройдет в мае в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды". РИА Новости, 03.05.2023
2023-04-27T12:35
2023-04-27T12:35
2023-05-03T13:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 250 эколого-просветительских мероприятий пройдет в мае в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды". "Мосприрода" предлагает активно и позитивно провести экомай, приняв участие в более 250 запланированных открытых эколого-просветительских мероприятиях. На экоплощадках Москвы – в музеях под открытым небом и экоцентрах – состоятся 5 кинопоказов, начнут свою работу 40 экоигротек, пройдёт 80 экопутешествий, а также множество мастер-классов, квестов, экскурсий, викторин и так далее", - говорится в сообщении. Отмечается, что ко Дню солнца, который отмечается 3 мая, специалисты "Мосприроды" подготовили тематические мастер-классы и занятия. Кроме того, ожидается экскурсия "Цветущий дендропарк", которую можно посетить в течение всего мая, "Соловьиные вечера". Для активных любителей природы подготовлены квесты "Приметы весны", "Тайны Битцевского леса", "Узнай птиц", квест "По страницам Красной книги" и другие.
https://ria.ru/20230420/aktsiya-1867884530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 250 эколого-просветительских мероприятий пройдет в мае в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды".
"Мосприрода
" предлагает активно и позитивно провести экомай, приняв участие в более 250 запланированных открытых эколого-просветительских мероприятиях. На экоплощадках Москвы – в музеях под открытым небом и экоцентрах – состоятся 5 кинопоказов, начнут свою работу 40 экоигротек, пройдёт 80 экопутешествий, а также множество мастер-классов, квестов, экскурсий, викторин и так далее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ко Дню солнца, который отмечается 3 мая, специалисты "Мосприроды" подготовили тематические мастер-классы и занятия. Кроме того, ожидается экскурсия "Цветущий дендропарк", которую можно посетить в течение всего мая, "Соловьиные вечера". Для активных любителей природы подготовлены квесты "Приметы весны", "Тайны Битцевского леса", "Узнай птиц", квест "По страницам Красной книги" и другие.
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