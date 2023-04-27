https://ria.ru/20230427/meropriyatiya-1869397975.html

Более 250 эколого-просветительских мероприятий пройдет в мае в Москве

Более 250 эколого-просветительских мероприятий пройдет в мае в Москве - РИА Новости, 03.05.2023

Более 250 эколого-просветительских мероприятий пройдет в мае в Москве

Более 250 эколого-просветительских мероприятий пройдет в мае в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды". РИА Новости, 03.05.2023

2023-04-27T12:35

2023-04-27T12:35

2023-05-03T13:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 250 эколого-просветительских мероприятий пройдет в мае в Москве, сообщается в Telegram-канале "Мосприроды". "Мосприрода" предлагает активно и позитивно провести экомай, приняв участие в более 250 запланированных открытых эколого-просветительских мероприятиях. На экоплощадках Москвы – в музеях под открытым небом и экоцентрах – состоятся 5 кинопоказов, начнут свою работу 40 экоигротек, пройдёт 80 экопутешествий, а также множество мастер-классов, квестов, экскурсий, викторин и так далее", - говорится в сообщении. Отмечается, что ко Дню солнца, который отмечается 3 мая, специалисты "Мосприроды" подготовили тематические мастер-классы и занятия. Кроме того, ожидается экскурсия "Цветущий дендропарк", которую можно посетить в течение всего мая, "Соловьиные вечера". Для активных любителей природы подготовлены квесты "Приметы весны", "Тайны Битцевского леса", "Узнай птиц", квест "По страницам Красной книги" и другие.

https://ria.ru/20230420/aktsiya-1867884530.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва