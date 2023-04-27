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В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 27.04.2023
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19:57 27.04.2023 (обновлено: 19:58 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/melitopol-1868275237.html
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 27.04.2023
В Мелитополе прогремел взрыв
Звук взрыва был слышен вечером в четверг в Мелитополе в Запорожской области, информация о произошедшем уточняется, сообщила городская администрация в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:57
2023-04-27T19:58
в мире
мелитополь
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Звук взрыва был слышен вечером в четверг в Мелитополе в Запорожской области, информация о произошедшем уточняется, сообщила городская администрация в Telegram-канале. "В городе был слышен звук взрыва", - говорится сообщении. Информация о том, что именно произошло, уточняется, добавили власти.
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в мире, мелитополь, запорожская область
В мире, Мелитополь, Запорожская область
В Мелитополе прогремел взрыв

Власти сообщили о взрыве в Мелитополе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Звук взрыва был слышен вечером в четверг в Мелитополе в Запорожской области, информация о произошедшем уточняется, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
"В городе был слышен звук взрыва", - говорится сообщении.
Информация о том, что именно произошло, уточняется, добавили власти.
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В миреМелитопольЗапорожская область
 
 
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