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Спикер палаты представителей США заявил о странном поведении Байдена - РИА Новости, 27.04.2023
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03:05 27.04.2023 (обновлено: 05:26 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/makkarti-1868013005.html
Спикер палаты представителей США заявил о странном поведении Байдена
Спикер палаты представителей США заявил о странном поведении Байдена - РИА Новости, 27.04.2023
Спикер палаты представителей США заявил о странном поведении Байдена
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти указал на странное поведение президента Джо Байдена из-за его отказа обсуждать проблему госдолга страны. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T03:05
2023-04-27T05:26
сша
америка
кевин маккарти
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти указал на странное поведение президента Джо Байдена из-за его отказа обсуждать проблему госдолга страны. Он отметил, что большинство американцев хотят переговоров между Байденом и Маккарти по стоящим перед страной вопросам. "Это не то, как должен действовать лидер свободного мира. Это не то, как Америка хочет, чтобы вы действовали", - добавил спикер. В среду палата представителей приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов. Теперь законопроект направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат. В апреле Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов. Документ предусматривает экономию в размере более 4,5 триллионов долларов. Кроме того, он предусматривает ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием. В американской администрации по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.
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сша, америка, кевин маккарти, джо байден, в мире
США, Америка, Кевин Маккарти, Джо Байден, В мире
Спикер палаты представителей США заявил о странном поведении Байдена

Спикер Маккарти указал на странное поведение Байдена из-за отказа обсуждать госдолг

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байдена
Президент США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Президент США Джо Байдена. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти указал на странное поведение президента Джо Байдена из-за его отказа обсуждать проблему госдолга страны.
«
"Президент проигнорировал каждую возможность коммуникации. Это так странно, потому что раньше он всегда возражал против людей, которые отказывались от переговоров", - заявил журналистам Маккарти.
Он отметил, что большинство американцев хотят переговоров между Байденом и Маккарти по стоящим перед страной вопросам.
"Это не то, как должен действовать лидер свободного мира. Это не то, как Америка хочет, чтобы вы действовали", - добавил спикер.
В среду палата представителей приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов. Теперь законопроект направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.
В апреле Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов. Документ предусматривает экономию в размере более 4,5 триллионов долларов. Кроме того, он предусматривает ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.
В американской администрации по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.
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