Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска менее чем за час дважды обстреляли Макеевку
Осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Кировский район Макеевки, выпустив за 50 минут семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. 08:30 – населенный пункт Очеретино – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.