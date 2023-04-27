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Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии

Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии - РИА Новости, 27.04.2023

Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии

Глава МИД РФ Сергей Лавров 4-5 мая примет участие в заседании министров иностранных дел ШОС в Индии, обсудит подготовку к заседанию совета глав государств... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:49

2023-04-27T11:49

2023-04-27T11:49

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 4-5 мая примет участие в заседании министров иностранных дел ШОС в Индии, обсудит подготовку к заседанию совета глав государств организации в июле, заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "В период с 4 по 5 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Индии. Главы внешнеполитических структур в этом формате планируют уделить приоритетное внимание вопросам содержательного наполнения очередного заседания Совета глав государств-членов ШОС. Оно запланировано на период с 3 по 4 июля в Нью-Дели", - сказала она на брифинге в четверг. У министра запланирован ряд двусторонних встреч на полях заседания, отметила Захарова.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, россия, мария захарова, сергей лавров, шос