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Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии - РИА Новости, 27.04.2023
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11:49 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/lavrov-1868073211.html
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии - РИА Новости, 27.04.2023
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии
Глава МИД РФ Сергей Лавров 4-5 мая примет участие в заседании министров иностранных дел ШОС в Индии, обсудит подготовку к заседанию совета глав государств... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:49
2023-04-27T11:49
в мире
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россия
мария захарова
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 4-5 мая примет участие в заседании министров иностранных дел ШОС в Индии, обсудит подготовку к заседанию совета глав государств организации в июле, заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "В период с 4 по 5 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Индии. Главы внешнеполитических структур в этом формате планируют уделить приоритетное внимание вопросам содержательного наполнения очередного заседания Совета глав государств-членов ШОС. Оно запланировано на период с 3 по 4 июля в Нью-Дели", - сказала она на брифинге в четверг. У министра запланирован ряд двусторонних встреч на полях заседания, отметила Захарова.
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в мире, индия, россия, мария захарова, сергей лавров, шос
В мире, Индия, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, ШОС
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии

Захарова заявила, что Лавров 4-5 мая примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 4-5 мая примет участие в заседании министров иностранных дел ШОС в Индии, обсудит подготовку к заседанию совета глав государств организации в июле, заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"В период с 4 по 5 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Индии. Главы внешнеполитических структур в этом формате планируют уделить приоритетное внимание вопросам содержательного наполнения очередного заседания Совета глав государств-членов ШОС. Оно запланировано на период с 3 по 4 июля в Нью-Дели", - сказала она на брифинге в четверг.
У министра запланирован ряд двусторонних встреч на полях заседания, отметила Захарова.
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