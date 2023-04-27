https://ria.ru/20230427/lavrov-1868073211.html
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии - РИА Новости, 27.04.2023
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии
Глава МИД РФ Сергей Лавров 4-5 мая примет участие в заседании министров иностранных дел ШОС в Индии, обсудит подготовку к заседанию совета глав государств... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:49
2023-04-27T11:49
2023-04-27T11:49
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 4-5 мая примет участие в заседании министров иностранных дел ШОС в Индии, обсудит подготовку к заседанию совета глав государств организации в июле, заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "В период с 4 по 5 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Индии. Главы внешнеполитических структур в этом формате планируют уделить приоритетное внимание вопросам содержательного наполнения очередного заседания Совета глав государств-членов ШОС. Оно запланировано на период с 3 по 4 июля в Нью-Дели", - сказала она на брифинге в четверг. У министра запланирован ряд двусторонних встреч на полях заседания, отметила Захарова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, мария захарова, сергей лавров, шос
В мире, Индия, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, ШОС
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии
Захарова заявила, что Лавров 4-5 мая примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии